"Всех приземлили": ВСУ под Волновахой уничтожили вертолет, прилетевший за сбитым пилотом оккупантов

Пилот самолета успел сбежать, а за ним пришла помощь.

В Донецкой области ВСУ подбили вражеский самолет. Пилоту удалось спастись, но ненадолго.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"За пилотом сбитого под Волновахой самолета РФ на эвакуацию прилетел вертолет Ми-8 оккупантов. Их тоже приземлили. Ждем еще", — сообщил Геращенко.

Потери россиян, воюющих против Украины:

В Минобороны обнародовали всеобщие боевые потери противника с 24.02 по 04.03.

Они ориентировочно составили:

личного состава – 9166 человек (убиты и ранены),

танков ‒ 251 ед,

боевых бронированных машин ‒ 939 ед,

артиллерийских систем –105 ед,

РСЗО — 50 ед,

средства ПВО — 18 ед,

самолетов – 33 ед (уточняется),

вертолетов – 37 ед,

автомобильной техники — 404 ед,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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