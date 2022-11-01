"Всех там перерезали, поубивали стариков, баб насиловали": оккупант рассказал жене, как ВС РФ выходили из Лимана

Выходивший из Лимана после контрнаступления ВСУ российский оккупант рассказал, как они убивали мирное население.

Российские оккупанты, покидая Лиман во время контрнаступления ВСУ убивали мирное население.

Об этом свидетельствует разговор российского оккупанта с женой, обнародованный ГУР Минобороны.

Оккупант находился в Лимане Донецкой области. После контрнаступления ВСУ ВС РФ вынуждены были покинуть город, но перед этим они расправлялись с женщинами, мужчинами и стариками.

Когда мы отступили с того Лимана, мы всех там перерезали этих мужиков. Там всех поубивали. Стариков нах*й. Баб насиловали и тоже убивали, резали их там бл*дь. Парни, которых там побросали, выходили рассказывали, как они там визжали, орали", — рассказал оккупант.

Напомним, что российский оккупант пожаловался матери, что им даже еду не подвозят, а ВСУ их накрывают так, что они сбегают и теряют сапоги.

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