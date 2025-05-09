Всех украинцев будут готовить к вооруженному сопротивлению: у Зеленского рассказали детали

Советник главы ОП Михаил Подоляк / © Getty Images

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Украина должна массово готовить своих граждан к вооруженному сопротивлению из-за постоянной угрозы со стороны РФ.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью паблику «Труха».

«Это логично, учитывая тип соседства, который у нас все равно останется. Россия, если она не пойдет на политические трансформации, (а пока таких, скажем, намеков нет) Россия есть и будет оставаться ключевой угрозой для Украины. И соответственно должны быть разработаны программы подготовки людей, которые будут соответствующим образом реагировать на то, что сегодня происходит», — говорит Подоляк.

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По его мнению, это абсолютно практический подход. Советник Ермака убежден, что все украинцы должны знать, как оказывать медицинскую помощь, как реагировать на обстрелы, как вести себя в той или иной кризисной ситуации.

«И с точки зрения использования тех или иных инструментов, включая оружие, огнестрельное оружие — как его использовать и так далее. Давайте просто дождемся уже регламента, как это будет отработано на уровне министерств, для того чтобы можно было предметно говорить, какие это будут направления, что будет приоритетным, как будут реализовываться программы», — отмечает Подоляк.

Он считает, что, учитывая соседство с РФ, война не закончится даже если будет заморожен конфликт.

«И здесь соответствующая подготовка населения должна быть. То есть еще раз, это же вопрос и самосохранение, и сохранение здоровья, и жизнь своих близких, и правильные реакции на те или иные кризисные ситуации, если есть какие-то обстрелы. И готовность использовать соответствующие инструменты самозащиты, включая огнестрельное оружие. Это все верная стратегия государства. Я думаю, что она будет наработана и сможем тогда проговорить конкретные элементы этой программы», — подытожил Михаил Подоляк.

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Напомним, заместитель главы ОП Ирина Верещук анонсировала появление новых законов о подготовку всего гражданского населения к сопротивлению врагу.

В свою очередь народный депутат Александр Мережко заявил, что пока ничего не известно о документах по всеобщей военной подготовке.