Всем хорошо известна фигура: Портников удивил заявлением о причинах масштабных протестов

Протесты в Украине

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Журналист, политолог Виталий Портников считает, что люди выходят на массовые протесты не только из-за конфликта эксминистра Михаила Федорова и главкома Александра Сырского, но и из-за недовольства общества кадровыми решениями власти, которое накапливалось еще после увольнения Валерия Залужного.

Такое мнение Портников озвучил в эфире Эспрессо.

«Мне кажется, что акценты уже начинают смещаться. Не исключаю, что в Офисе президента могут быть заинтересованы именно в таком развитии событий, чтобы конфликт переключился на Сырского. Тогда можно будет назначить нового главнокомандующего и нового министра обороны, менее популярных в обществе, и создать впечатление, что проблема решена», — отметил он, добавив, что такой сценарий не изменит сути проблемы.

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По его мнению, уличные протесты по Украине — это отложенный конфликт вокруг отставки Залужного.

«Сырский стал непопулярным не сегодня. Это следствие отставки Залужного. Люди тогда еще психологически не были готовы выходить на протесты, но раздражение накапливалось. На самом деле сейчас мы видим не просто историю „Федоров — Сырский“. Это отсроченный конфликт вокруг отставки Залужного», — подчеркнул он.

Протесты в поддержку Федорова — последние новости

Напомним, в Украине не стихают протесты в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова. В ряде областей люди выходят, чтобы продолжить реформы, которые начал эксминистр.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на масштабные митинги, вспыхнувшие в городах Украины. По его словам, он беседовал с эксминистром обороны Михаилом Федоровым и главкомом ВСУ Александром Сырским

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