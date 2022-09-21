Всем понятно, что "король это голый": эксперт о том, может ли Путин применить ядерное оружие против Украины

Также он сказал, что одобряет желание оккупированных территорий Украины присоединиться к России, а затем Россия получит право на защиту своих территорий любым оружием, включая ядерное.

О том, может ли Путин применить ядерное оружие против Украины ТСН.ua рассказал эксперт, ведущий специалист Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД Станислав Желиховский.

"Гипотетически он может объявить Украине полномасштабную войну и применить любое оружие, в частности ядерное. Но я хотел бы напомнить, что ситуация с Крымом была совсем другой. Крым был автономной республикой, и так или иначе Путин в этой обертке показывал, будто это решило именно крымское общество... Сейчас же у Путина нет таких козырей, страха мирового сообщества перед ним, ведь все понимают, что российскую армию можно одолеть и мы видим это благодаря успешному Харьковскому контрнаступлению ВСУ., – сказал Желиховский.

Напомним, сегодня, 21 сентября, Владимир Путин в срочном обращении к россиянам заявил, что Россия поддержит итоги "референдумов" на Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Читайте также: