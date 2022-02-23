Всем понятно, что Россия уже не впервые выступает агрессором, и никто ее не атаковал — президент Польши

Всем понятно, что Россия уже не впервые выступает агрессором, и никто ее не атаковал — президент Польши

По словам Анжея Дуды, Россия "топчет международное право и провоцирует военную атмосферу".

Президент Польши Анжей Дуда заявил, что Россия нападает на Украину, а не наоборот, как ранее заявляли в Кремле.

Об этом он сказал 23 февраля на брифинге по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Также читайте В Латвии предложили оставить россиян без европейских виз

"Всем понятно, что это Россия уже не впервые выступает агрессором и никто не атаковал Россию. Это не Россия находилась все время под какой-то угрозой, это государства, которые когда-то были в Советском союзе, оказались под угрозой. Это на них нападала Россия", — заявил Дуда.

Президент Польши подчеркнул, что первой была Грузия, затем была Украина и сегодня российская агрессия снова обернулась против Украины.

"Видимо, никто не сомневается, кто здесь агрессор. А если да, то никто не сомневается, кто попирает международное право. А если да, то никто не сомневается, кто из-за всех этих актов агрессии провоцирует военную атмосферу между государствами, которые хотят мира и защититься", — подчеркнул Дуда.

Напомним, Дуда и Науседа прибыли в Украину 23 февраля, чтобы показать Зеленскому солидарность на фоне агрессии России. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за визит и поддержку президентов Польши и Литвы Анджея Дуди и Гитанаса Науседи.

Читайте также: