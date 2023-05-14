"Всем сердцем люблю Украину": одесситка странно оправдалась за песни путинистов "Руки вверх"

По ее мнению, в Украине следует создать список композиций, которые нельзя слушать.

Владелец одесского заведения, вокруг которого разразился скандал из-за песен "Руки вверх", извинилась перед украинцами. Она заявила, что не знала, что есть композиции, которые нельзя слушать. Интересно, что в своем видео одесситка говорила уже на украинском, а не на русском языке.

Видео опубликовала на социальной странице.

Свое видео она начала с оправданий. Девушка заявила, что никогда не поддерживала войну и российскую агрессию, о чем якобы можно было увидеть в сообщениях в Интернете. Также она добавила, что с начала войны помогала беженцам и военным.

"Наше заведение было закрыто и включали мы свою музыку. Я ввела в YouTube плей-лист веселых осень ко дню рождения и там включались песни Верки Сердючки. Пока отдыхали мои знакомые, я занималась своими делами, далее пошли песни "Руки вверх", которые вы слышали на видео, "18 мне уже звучала", — рассказала одесситка.

Далее она объяснила, что конфликта не было, если бы ее вежливо попросили переключить.

"Но ребята проходили мимо и снимали. Я не обратила внимание, кто играет и какая песня была. Я не думала, что "Руки вверх" поддерживают Путина. Я увидела, что ребята меня снимают. Я подошла к ним и спросила: "Какое право вы должны меня снимать?". На что они ответили агрессивно", — пожаловалась девушка.

Завершила свое извинение, что в Украине следует создать список композиций, которых нельзя слушать.

"Я хочу извиниться перед всеми украинцами и повторить, что я никогда не поддерживала российскую агрессию. Я всем сердцем любим свой город и страну", — заверила владелица бара.

Напомним, в Сети появилось видео, на котором одесситки праздновали день рождения под "Руки вверх", поддерживающие Путина и российскую агрессию против Украины. Девушки во дворе местного заведения танцевали под музыку русской группы. На замечания прохожих по поводу нецелесообразности популяризации контента исполнителей, хозяйка заведения заявила, что имеет право включать в своем кафе музыку, которую она любит.

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