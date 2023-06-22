Всем украинским областям, кроме западных, грозит враждебное баллистическое вооружение — Воздушные силы ВСУ

В ночь на 22 июня 2022 года Черниговскую, Сумскую, Киевскую, Полтавскую, Кировоградскую, Харьковскую, Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Днепропетровскую области охватила воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

"Северные, южные, восточные области – угроза применения баллистического вооружения", – говорится в сообщении.

Также, по сообщению мониторинговых каналов, взрывы прогремели в Харькове, Кривом Роге и Кременчуге Полтавской области.

Позже стало известно, что 4 Ту-22м3 двигаются в сторону госграницы Украины с Востока! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!

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