Всем украинским областям, кроме западных, грозит враждебное баллистическое вооружение — Воздушные силы ВСУ

Черниговская, Сумская, Киевская, Полтавская, Кировоградская, Харьковская, Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская области – ракетная опасность.
В ночь на 22 июня 2022 года Черниговскую, Сумскую, Киевскую, Полтавскую, Кировоградскую, Харьковскую, Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Днепропетровскую области охватила воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.
"Северные, южные, восточные области – угроза применения баллистического вооружения", – говорится в сообщении.
Также, по сообщению мониторинговых каналов, взрывы прогремели в Харькове, Кривом Роге и Кременчуге Полтавской области.
Позже стало известно, что 4 Ту-22м3 двигаются в сторону госграницы Украины с Востока! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!
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