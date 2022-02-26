Какие вещи стоит взять в рюкзак, если хотите поступить в ряды терробороны / УНИАН

Всем желающим вступить в ряды терробороны Киева: опубликован список вещей, которые взять в рюкзак

Всем желающим вступить в ряды терробороны Киева: опубликован список вещей, которые взять в рюкзак

Всем тем, кто хочет и возможность вступить в ряды терробороны Киева в социальной сети Facebook опубликовали перечень вещей, которые стоит иметь с собой в рюкзаке. Читайте на ТСН.ua.

В социальной сети Facebook опубликовали список вещей, которые по возможности следует взять с собой в рюкзак (все должно поместиться в один). Приблизительный вес рюкзака для мужчины (180 см ростом и 90 кг весом) составит не более 25 кг. Следует помнить, что слишком большой и тяжелый рюкзак уменьшит вашу мобильность.

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Итак, вот вещи, которые следует взять с собой:

любой документ с фотографией;

спальник;

каремат;

металлическая ложка, кружка и миска, нож;

фляга, бутылка под воду;

запасные: стельки, шнурки;

нити и игла;

термобелье;

нательное сменное белье;

аптечка (турникет или жгут, бинты, тампоны, личные лекарства, которые вы принимаете);

сменная обувь;

предметы личной гигиены (зубная щетка и паста, станок, мыло);

носки (несколько пар), если есть, лучше трекинговые;

резиновые тапки;

влажные салфетки;

скотч;

перчатки;

фонарик, два набора батареек;

дождевик;

мусорные пакеты (желательно плотные);

тетрадь или блокнот, ручка или маркер;

телефон и зарядное устройство;

спички (+ защита от влаги), зажигалка;

веревка;

питьевая вода;

сухой паек (в расчете на трое суток) - лучше подойдет калорийная пища (энергетические батончики, сухофрукты, шоколад);

газовая горелка (при желании, не обязательно);

рация.

Что нужно взять из амуниции: налокотники и наколенники, спортивный костюм (на смену для повседневной носки), удобную обувь.

Какой понадобится инструмент и техника: складной нож, можно взять швейцарский, повербанк, короткая переноска или тройник.

Опционально: плитоноска, каска или любая защита для головы.