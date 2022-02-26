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Всем желающим вступить в ряды терробороны Киева: опубликован список вещей, которые взять в рюкзак

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Всем желающим вступить в ряды терробороны Киева: опубликован список вещей, которые взять в рюкзак

Какие вещи стоит взять в рюкзак, если хотите поступить в ряды терробороны / УНИАН

Всем тем, кто хочет и возможность вступить в ряды терробороны Киева в социальной сети Facebook опубликовали перечень вещей, которые стоит иметь с собой в рюкзаке. Читайте на ТСН.ua.

В социальной сети Facebook опубликовали список вещей, которые по возможности следует взять с собой в рюкзак (все должно поместиться в один). Приблизительный вес рюкзака для мужчины (180 см ростом и 90 кг весом) составит не более 25 кг. Следует помнить, что слишком большой и тяжелый рюкзак уменьшит вашу мобильность.

Номера телефонов терробороны Киева в разных районах / ©
Номера телефонов терробороны Киева в разных районах

Итак, вот вещи, которые следует взять с собой:

  • любой документ с фотографией;
  • спальник;
  • каремат;
  • металлическая ложка, кружка и миска, нож;
  • фляга, бутылка под воду;
  • запасные: стельки, шнурки;
  • нити и игла;
  • термобелье;
  • нательное сменное белье;
  • аптечка (турникет или жгут, бинты, тампоны, личные лекарства, которые вы принимаете);
  • сменная обувь;
  • предметы личной гигиены (зубная щетка и паста, станок, мыло);
  • носки (несколько пар), если есть, лучше трекинговые;
  • резиновые тапки;
  • влажные салфетки;
  • скотч;
  • перчатки;
  • фонарик, два набора батареек;
  • дождевик;
  • мусорные пакеты (желательно плотные);
  • тетрадь или блокнот, ручка или маркер;
  • телефон и зарядное устройство;
  • спички (+ защита от влаги), зажигалка;
  • веревка;
  • питьевая вода;
  • сухой паек (в расчете на трое суток) - лучше подойдет калорийная пища (энергетические батончики, сухофрукты, шоколад);
  • газовая горелка (при желании, не обязательно);
  • рация.

Что нужно взять из амуниции: налокотники и наколенники, спортивный костюм (на смену для повседневной носки), удобную обувь.

Какой понадобится инструмент и техника: складной нож, можно взять швейцарский, повербанк, короткая переноска или тройник.

Опционально: плитоноска, каска или любая защита для головы.

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