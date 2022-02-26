Всем желающим вступить в ряды терробороны Киева: опубликован список вещей, которые взять в рюкзак

Всем тем, кто хочет и возможность вступить в ряды терробороны Киева в социальной сети Facebook опубликовали перечень вещей, которые стоит иметь с собой в рюкзаке. Читайте на ТСН.ua.
В социальной сети Facebook опубликовали список вещей, которые по возможности следует взять с собой в рюкзак (все должно поместиться в один). Приблизительный вес рюкзака для мужчины (180 см ростом и 90 кг весом) составит не более 25 кг. Следует помнить, что слишком большой и тяжелый рюкзак уменьшит вашу мобильность.
Итак, вот вещи, которые следует взять с собой:
- любой документ с фотографией;
- спальник;
- каремат;
- металлическая ложка, кружка и миска, нож;
- фляга, бутылка под воду;
- запасные: стельки, шнурки;
- нити и игла;
- термобелье;
- нательное сменное белье;
- аптечка (турникет или жгут, бинты, тампоны, личные лекарства, которые вы принимаете);
- сменная обувь;
- предметы личной гигиены (зубная щетка и паста, станок, мыло);
- носки (несколько пар), если есть, лучше трекинговые;
- резиновые тапки;
- влажные салфетки;
- скотч;
- перчатки;
- фонарик, два набора батареек;
- дождевик;
- мусорные пакеты (желательно плотные);
- тетрадь или блокнот, ручка или маркер;
- телефон и зарядное устройство;
- спички (+ защита от влаги), зажигалка;
- веревка;
- питьевая вода;
- сухой паек (в расчете на трое суток) - лучше подойдет калорийная пища (энергетические батончики, сухофрукты, шоколад);
- газовая горелка (при желании, не обязательно);
- рация.
Что нужно взять из амуниции: налокотники и наколенники, спортивный костюм (на смену для повседневной носки), удобную обувь.
Какой понадобится инструмент и техника: складной нож, можно взять швейцарский, повербанк, короткая переноска или тройник.
Опционально: плитоноска, каска или любая защита для головы.