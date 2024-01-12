"Всеми способами": в Одесском ТЦК объяснили жесткие меры во время мобилизации

В областном "военкомате" напомнили, что во время военного положения военное командование может ввести проверку документов и осмотр вещей и транспорта.

В Одесской области военное командование во время общей мобилизации вынуждено осуществлять мероприятия оповещения "всеми способами, которые обеспечат соответствующий охват военнообязанных граждан Украины".

Как объяснили в Одесском областном ТЦК и СП, это связано с "низким качеством выполнения своих гражданских обязательств соответствующей категории людей".

В сообщении напомнили, что согласно статье 65 Конституции Украины, защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины.

“На территории, на которой действует военное положение, военное командование может устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения транспортных средств и проверку документов у лиц, а в случае необходимости проведения осмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан, за исключением ограничений, установленных Конституцией Украины”, — сообщили в Одесском областном ТЦК.

Кроме того, в областном "военкомате" отметили, что во время действия военного положения любой ТЦК имеет право вызвать лицо для сверки его учетных данных, независимо от места его регистрации и проживания.

Сознательных граждан призывают "не создавать искусственный ажиотаж", "не искать путей уклониться от выполнения своего конституционного долга", и, не ожидая повестки, самостоятельно обратиться в соответствующий ТЦК и СП.

Напомним, в Одессе представители ТЦК проверяют документы в маршрутках и троллейбусах, а также просят мужчин выйти из общественного транспорта. Поэтому между работниками ТЦК и гражданами возникают конфликты. После ряда конфликтов на улице и общественном транспорте некоторые мужчины теперь пользуются только такси.

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