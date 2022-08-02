Всемирная неделя грудного вскармливания: украинкам расскажут лайфхаки и нюансы лактации во время войны

Об этом пишет ЮНИСЕФ.Украина.

Хотите знать все о кормлении грудью, родах и здоровой жизни? Посетите лекции и практические занятия от консультантов ОО "Молочные реки Украины" на детской точке "Совместно" от ЮНИСЕФ во Всемирную неделю грудного вскармливания во Львове, Ирпене и Черкассах.

Начало ежедневно в 16:00. В течение 1-7 августа вы узнаете больше о:

Правилах успешного грудного вскармливания.

Уходе за малышом.

Организации грудного вскармливания в родильном доме.

Подготовке к родам.

Грудном вскармливании или смеси во время войны: выбираем правильную тактику.

Сне семьи во время войны.

Почему не хватает молока или как увеличить лактацию.

Йоге и пилатесе для всех желающих.

Мало молока, лактостаз, отказ ребенка от груди: как избежать проблем с лактацией.

Лайфхаках, как ухаживать за собой в условиях войны.

Прикорме и грудном вскармливании.

Самомассаже для мамочки.

Кормлении грудью после года. Есть ли смысл во время войны?

Самоподдержке и способах восстановления ресурса для мам во время войны.

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Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блогеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.

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