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Всемирная неделя грудного вскармливания: украинкам расскажут лайфхаки и нюансы лактации во время войны

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Всемирная неделя грудного вскармливания: украинкам расскажут лайфхаки и нюансы лактации во время войны

Фото: pixabay.com

Кормите ребенка или готовитесь стать мамой?

Об этом пишет ЮНИСЕФ.Украина.

Хотите знать все о кормлении грудью, родах и здоровой жизни? Посетите лекции и практические занятия от консультантов ОО "Молочные реки Украины" на детской точке "Совместно" от ЮНИСЕФ во Всемирную неделю грудного вскармливания во Львове, Ирпене и Черкассах.

Начало ежедневно в 16:00. В течение 1-7 августа вы узнаете больше о:

  • Правилах успешного грудного вскармливания.
  • Уходе за малышом.
  • Организации грудного вскармливания в родильном доме.
  • Подготовке к родам.
  • Грудном вскармливании или смеси во время войны: выбираем правильную тактику.
  • Сне семьи во время войны.
  • Почему не хватает молока или как увеличить лактацию.
  • Йоге и пилатесе для всех желающих.
  • Мало молока, лактостаз, отказ ребенка от груди: как избежать проблем с лактацией.
  • Лайфхаках, как ухаживать за собой в условиях войны.
  • Прикорме и грудном вскармливании.
  • Самомассаже для мамочки.
  • Кормлении грудью после года. Есть ли смысл во время войны?
  • Самоподдержке и способах восстановления ресурса для мам во время войны.

Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блогеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.

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