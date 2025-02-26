Всемирно известный нейрохирург Генри Марш назвал самое большое открытие об Украине

Британский нейрохирург Генри Марш, который признался, пытались ли украинские пациенты дать ему взятку, поделился своими впечатлениями об украинской устойчивости и волонтерском движении.

Об этом говорится в интервью для YouTube-канала Марички Падалко.

Отвечая на вопрос о самом большом открытии, которое он сделал за три года наблюдения за Украиной и помощи ей, Марш подчеркнул чрезвычайную силу украинцев. По его словам, понять это в полной мере сложно, особенно людям на Западе, поскольку история Украины чрезвычайно трагична.

"Я уже знал, что здесь есть огромная устойчивость. Украинцы, история… я имею в виду, что сложно людям, особенно в Англии, понять, насколько трагическая история Украины. Почти 25% населения погибли насильственной смертью… Голодомор, война и все такое. Поэтому есть сила, которая чрезвычайна", — отметил.

Кроме того, нейрохирург выделил феномен волонтерства в Украине. Он подчеркнул, что украинцы делают очень многое для помощи армии на чисто добровольной основе. По его мнению, это уникальная черта, присущая именно украинскому обществу.

Однако Марш также отметил, что ситуация остается сложной: "Очевидно, война идет не очень хорошо. Сейчас с Трампом все уставшие, удрученные, все потеряли друзей. Это сложное время".

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко: ЩО З ТРАМПОМ І ПУТІНИМ? НЕЙРОХІРУРГ МАРШ ПРО ТЕ, ЯК ФУНКЦІОНУЄ МОЗОК ЛЮДЕЙ І ДИКТАТОРІВ

Напомним, Генри Марш ответил, спас ли бы жизнь Путина. Медик поделился о моральных аспектах профессии.

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