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Всемирно известный нейрохирург Генри Марш назвал самое большое открытие об Украине

Всемирно известный нейрохирург Генри Марш назвал самое большое открытие об Украине

Всемирно известный нейрохирург Генри Марш назвал самое большое открытие об Украине

Генри Марш / Фото: YouTube-канал "Марічка"

Британец поделился своими наблюдениями.

Британский нейрохирург Генри Марш, который признался, пытались ли украинские пациенты дать ему взятку, поделился своими впечатлениями об украинской устойчивости и волонтерском движении.

Об этом говорится в интервью для YouTube-канала Марички Падалко.

Отвечая на вопрос о самом большом открытии, которое он сделал за три года наблюдения за Украиной и помощи ей, Марш подчеркнул чрезвычайную силу украинцев. По его словам, понять это в полной мере сложно, особенно людям на Западе, поскольку история Украины чрезвычайно трагична.

"Я уже знал, что здесь есть огромная устойчивость. Украинцы, история… я имею в виду, что сложно людям, особенно в Англии, понять, насколько трагическая история Украины. Почти 25% населения погибли насильственной смертью… Голодомор, война и все такое. Поэтому есть сила, которая чрезвычайна", — отметил.

Кроме того, нейрохирург выделил феномен волонтерства в Украине. Он подчеркнул, что украинцы делают очень многое для помощи армии на чисто добровольной основе. По его мнению, это уникальная черта, присущая именно украинскому обществу.

Однако Марш также отметил, что ситуация остается сложной: "Очевидно, война идет не очень хорошо. Сейчас с Трампом все уставшие, удрученные, все потеряли друзей. Это сложное время".

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко: ЩО З ТРАМПОМ І ПУТІНИМ? НЕЙРОХІРУРГ МАРШ ПРО ТЕ, ЯК ФУНКЦІОНУЄ МОЗОК ЛЮДЕЙ І ДИКТАТОРІВ

Напомним, Генри Марш ответил, спас ли бы жизнь Путина. Медик поделился о моральных аспектах профессии.

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