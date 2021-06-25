Всемирный банк даст Украине 350 млн долларов: на что пойдут средства

Всемирный банк даст Украине 350 млн долларов: на что пойдут средства

Деньги предназначены для развития экономики в период пандемии.

Правительство Украины и Всемирный банк заключили соглашение на сумму 350 млн долларов.

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Об этом 25 июня в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава украинского Кабмина отметил, что средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов.

"Мы сможем реализовать системные проекты для справедливого развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора, а также укрепить кредитный рынок", — заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что Всемирный банк предоставит Украине 2,5 млрд гривен ($90 млн) для развертывания дополнительных возможностей в борьбе с пандемией коронавируса. Это предусмотренного соглашением о старте в Украине проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине", которую 18 мая заключил Минздрав и Международный банк реконструкции и развития.

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