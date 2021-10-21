Всемирный банк предоставит $39 млн на продолжение линии скоростного трамвая в Киеве — Мининфраструктуры

Работы планируют начать в 2022 году.

Кабмин Украины одобрил привлечение займа Всемирного банка на $39 млн на строительство новой трамвайной линии от ул. Старовокзальной до станции метро "Дворец спорта" с заездом на Вокзальную площадь в Киеве

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"Наконец разморожен один из ключевых проектов развития пассажирского электротранспорта в столице. Он позволит продлить линию скоростного трамвая до центра города, разгрузить красную ветку метро, в том числе и станцию метро "Вокзальная", которая сейчас выполняет функцию большого транзитного узла", — рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

К реализации этого решения Киев двигался годами. Кубраков лично запускал этот проект на уровне КГГА еще в 2015 году, когда руководил проектом Всемирного банка.

Работы по строительству новой линии могут начаться уже в следующем году, но только при условии эффективной работы местной власти, подчеркнул Кубраков.

Глава МИУ также призвал украинские города активнее работать над воплощением экоориентированих проектов и гарантировал поддержку и доступ ко всем возможным инструментов для привлечения инвестиций.

Новая линия скоростного трамвая в столице улучшит сообщение между микрорайонами Правого берега, Центральным железнодорожным вокзалом и центром столицы, уменьшит нагрузку на метрополитен и количество частного транспорта в центральных районах города, снизит уровень загрязнения воздуха в центре Киева.

Напомним, в Киеве по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируют достроить Дарницкий железнодорожно-автомобильный мост через Днепр. 4 октября АО "Укрзализныця" уже подписала контракт с подрядчиком.

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