Всемирный банк выделил Украине дополнительные 500 млн долларов: на что пойдут деньги

Всемирный банк сообщил, что выделил дополнительные 500 миллионов долларов, чтобы помочь Украине удовлетворить срочные потребности в расходах, вызванные полномасштабным вторжением России и продолжающейся войной.

Об этом сообщает Reuters.

"Финансирование Международным банком реконструкции и развития, основным кредитным подразделением банка было поддержано кредитными гарантиями на сумму 500 миллионов долларов от Великобритании, которые были объявлены 30 сентября", – говорится в заявлении банка.

Деньги выделили в канун конференции по восстановлению, которая состоится во вторник, 25 октября в Берлине, где национальные лидеры, эксперты по развитию и генеральные директора будут обсуждать, как восстановить Украину после вторжения России.

"Российское вторжение продолжает вызывать массовое разрушение инфраструктуры Украины, включая сети водоснабжения, канализации и электроснабжения, именно с приближением зимы, что еще больше угрожает украинцам. Новая часть финансирования, выплаченная сегодня, будет использована для поддержки основных государственных услуг. Мы твердо поддерживаем украинский народ, когда он сталкивается с этим беспрецедентным кризисом", — говорится в заявлении президента Группы Всемирного банка Дэвида Малпасса.

Всемирный банк мобилизовал для Украины экстренное финансирование на общую сумму 13 миллиардов долларов, из которых 11,4 миллиарда было полностью выплачено.

В заявлении Всемирного банка, украинского правительства и Европейской комиссии говорится, что вторжение России нанесло прямые убытки Украине по состоянию на 1 июня более 97 миллиардов долларов, но восстановление страны может стоить почти 350 миллиардов долларов.

Отопительный сезон в Украине

Отопительный сезон в Украине начнется вовремя, без перенесений и изменений. Он начнется, как только в течение 3 дней среднесуточная температура будет ниже +8 °C.

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что готовность Украины к отопительному сезону составляет 88%. В первой декаде октября этот показатель должен был приблизиться к 100%.

Нидерланды планируют выделить 70 миллионов евро, чтобы помочь Украине обеспечить нормальный отопительный сезон.

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