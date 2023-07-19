Всемирный банк выделит 240 млн долларов грантов для "Укрэнерго"

Средства будут направлены на закупку и установку специальных устройств, которые повысят стабильность работы украинской энергосистемы.

Всемирный банк выделил около 240 миллионов долларов грантовых средств для обеспечения устойчивости украинского соединения с европейской энергосистемой и восстановления высоковольтных подстанций.

Об этом информирует глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Министерство энергетики и Министерство финансов подписали со Всемирным Банком два важных соглашения о выделении "Укрэнерго" грантовой помощи.

"Первая — грантовые средства Правительства Германии будут направлены на закупку и установку специальных устройств, повышающих стабильную работу украинской энергосистемы — STATCOM. Вторым документом определена передача Укрэнерго помощи на закупку спецтехники, автотрансформаторов и другого высоковольтного оборудования, которое получило повреждения от ударов российских ракет ", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине из-за жары в вечерние часы возросло потребление электроэнергии. Одновременно включенные кондиционеры и мощные приборы стали причиной значительной нагрузки на энергосистему.