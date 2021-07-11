Всемирный банк выделяет 200 млн долларов на сокращение количества вузов в Украине

В Украине полное несовпадение желаний выпускников и работодателей.

Сейчас многие выпускники задумываются над тем, куда поступать в этом году и в какой ВУЗ. Вскоре с этим выбором станет немного легче, потому что Всемирный банк выделяет 200 млн долларов только на то, чтобы в Украине сократить количество университетов, чтобы качество этих университетов стало лучше. Кто слабый и кого будут оптимизировать, покажет аудит самого Всемирного банка — сообщил на этой неделе глава МОН Сергей Шкарлет.

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Журналисты ТСН.Тиждень попытались понять: обеспечивает ли высокую зарплату хотя бы первая тройка университетов в Украине и от какой профессии сейчас вашего ребенка точно стоит отговорить.

За каким специалистами гоняются работодатели?

Поступающих с высокими баллами по ВНО в Украине в этом году не так много. Треть одиннадцатиклассников вообще завалила ВНО по математике, а сдавать физику решились только 20 тісяч выпускников.

В Украине полное несовпадение желаний выпускников и работодателей. Абитуриенты упорно продолжают выбирать гуманитарные науки, а компании выстраиваются в очередь за дефицитными выпускниками-технарями.

Причин несколько. Главная — полное отсутствие профориентации.

"У детей нет возможности пойти и пощупать профессию. У нас нет экскурсий на предприятия, стажировки для детей нет, трудоустройства с 14-16 лет — нет. Соответственно дети у нас имеют какое-то космическое представление о рынке труда. За детей часто выбирают родители, руководствуясь стереотипами. Мы имеем большое количество дипломированных специалистов, и наше предубеждение, что если ребенок не получил диплом о высшем образовании, с ним что-то не так", — говорит эксперт рынка труда.

Родители также выступают против дефицитных и высокооплачиваемых рабочих специальностей.

"Сегодня юрист, который выпускается на рынок труда, получит зарплату 6-8 тысяч гривен стартовую, если он выбирает рабочую или техническую профессию — на старте он получит 15 тысяч гривен, за два года он может вырасти до 45 тысяч гривен, но родители не всегда хотят отдать своего ребенка на завод, потому что есть стереотипы — что завод это что-то страшное, грязное, где с лопатами люди ходят", — говорят в ассоциации работодателей.

В результате имеем хронический перебор юристов и менеджеров.

В прошлом году абитуриенты больше всего заявлений подали на правовые специальности. На втором месте менеджмент, дальше филология, компьютерные науки. Впервые за последние годы в ТОП-5 по количеству поданных заявлений вошла учительская специальность — "Среднее образование". А работодатели хотят совсем другого.

"У нас большой спрос со стороны работодателей на специалистов по программной инженерии, компьютерных наук и кибербезопасности. Часто студент, который выпускается только из универа, может получать 2-3 тысячи долларов. Это не только касается специалистов айти, но и инженеров энергетики, инженеров по автоматизации ", — говорит ректор КПИ.

"На третьекурсников биологов, химиков ... на них просто открыта охота хедхантеров зарубежных. Хороший химик-аналитик имеет зп 25-30 тысяч гривен со старта", — говорит ректор университета Шевченко.

На рынке труда не хватает IТ-специалистов. Ежегодно их нужно более 30 тысяч. А вузы в выпускают половину. Если пойдете учиться на прикладную механику, физику или математику — без работы по специальности не останетесь. Работодатели ищут также инженеров-технологов, металлургов, химиков, фармацевтов. В дефиците сейчас и медики.

Государство забрало бюджетные места у гуманитарных специальностей и отдало естественным. Также, студент-технарь имеет большую стипендию, чем юрист. Но это все равно не спасает.

"Выпускники сегодня выбирают не ту профессию, которая нужна рынку труда, а ту, что наиболее легкая для вступления. Родители для себя должны понять, что они хотят: диплом, бумажку, или они хотят карьерный успех своего ребенка", — говорят в ассоциации работодателей.

Какой универ самый лучший?

Если не можете определиться со специальностью, критически важно выбрать качественный университет.

В Украине более тысячи двухсот высших учебных заведений. Чтобы выбрать лучший для себя — посмотрите университетские рейтинги. Их в стране несколько. Но на этой неделе вышел свеженький консолидированный.

Итак, лидером высшего образования остается Киевский национальный университет им. Шевченко. Он также возглавляет рейтинг лучших классических университетов страны. Второй — Киевская политехника. КПИ — является лидером технического образования в Украине. Третье место занял Львовский национальный университет им. Франко. Далее Харьковский имени Каразина и Национальный университет "Киево-Могилянская академия".

Лучшим медицинским учебным заведением признан Национальный медуниверситет Богомольца. Лучший педагогический — Тернопольский имени Гнатюка. Перечень лучших аграрных учебных возглавил Национальный университет биоресурсов и природопользования. Среди частных высших учебных заведений лучшие показатели демонстрирует Украинский католический университет.

Есть подборка и по регионам. Для выпускников, которые решили не ехать на учебу далеко от дома.

На Западе лучший вуз — Львовский университет имени Франко, на юге — Одесский университет им. Мечникова, на севере — Сумский государственный университет, на востоке — Харьковский университет имени Каразина, и в центральной Украине — Донецкий университет имени Стуса, который сейчас работает в Виннице.

"Мы финансируем фактически на одного студента бюдженика на сумму около 2 тысяч долларов в год. В то время как в мире эта сумма составляет десятки, а местами и сотни тысяч долларов! Вот и вся разница!", — говорят в МОН.

Но несмотря на это — ехать учиться за границу, особенно на первых курсах не стоит. То есть оптимальный вариант бакалавриат в Украине — и лишь потом иностранная магистратура. Поэтому у нынешних абитуриентов еще 3 дня перед окончательным выбором. И стоит если не побывать в потенциально вашем вузе, то по крайней мере узнать, какой набор предметов вам преподавать, и как работодатели реагируют на диплом именно этой высшей школы. Если он не нужен им — не нужен и Вам.

Авторы: Оксана Радионова, Роман Крюков, Андрей Ветошкина, Андрей Трымбач и Владислав Лазарь, ТСН.Тиждень, 1 + 1.

Как абитуриенту выбрать вуз: лучшие университеты и самых высокооплачиваемых специальности

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