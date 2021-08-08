Всемирный день кошек: история праздника, интересные факты о пушистых и пять самых известных котов мира

Прекрасный повод порадовать своих пушистых любимцев вкусностями или даже приютить себе друга.

Всемирный день кошек — это неофициальный праздник в честь кошек, который отмечается во всем мире 8 августа. В День кошки люди отдают дань благодарности этим животным за их заслуги и демонстрируют им свое почтение и любовь. Целью праздника является не только почитание пушистых домоседов, но и привлечение внимания к проблеме бездомных котов и кошек.

История праздника

Инициатором праздника стал в 2002 году Международный фонд Animal Welfare. В некоторых странах этот праздник отмечается в другие дни, например в США День кошки отмечают 29 октября, а в Японии — 22 февраля. Каждые три года во второе воскресенье мая в Бельгии, в городе Ипр, проводится кошачий парад.

В Италии 17 ноября отмечается День черного кота. В средние века черные коты истреблялись инквизицией, поскольку их считали помощниками дьявола. Сейчас итальянцы пытаются загладить вину перед ними и напомнить всем, что кошки друзья людей и ни в чем не виноваты.

Associated Press

Кроме "эстетического удовольствия" (ведь что может быть приятнее мурчащего теплого друга, который ластится у тебя на коленях) кошки выполняют и ряд полезных для человека функций. Они отлично истребляют грызунов, лечат некоторые заболевания и даже продлевают жизнь своему хозяину. Американскими врачами было установлено, что владельцы кошек на 40% реже страдают от болезней сердца, также у них реже случаются инфаркты и инсульты. А английские врачи разработали целую "кототерапию", с помощью которой предлагают лечить ряд заболеваний, в частности — воспаление суставов и гинекологические заболевания.

Интересные факты о кошках

Коты спят в среднем 70% времени — более двух третей своей жизни.

У каждого кота свой уникальный отпечаток носика — это как отпечатки пальцев у людей.

В Японии Храм существует кошек, построенный в честь 7 кошек, которые в 17 веке служили японским воинам.

Associated Press

Когда у древнего египтяниниа умирала кошка, вся семья грустили и сбривала себе брови.

Коты очень чувствительны к вибрациям и могут почувствовать землетрясение 15 минут раньше людей.

Самая популярная порода кошек в мире — персидский кот. После них идут мейн-куны и сиамские.

Уши кошки состоят из 20 мышц.

Unsplash

Пять самых известных котов мира

Grumpy cat

Настоящее имя котика Тартар и из-за неправильного прикуса он имеет особое выражение лица. Создается впечатление, что эта кошка видела в жизни все. Тартар быстро приобрел популярность в Сети и стал поводом для многочисленных мемов. За первые два года своей популярности Грампи Кэт принес своей владелице Табате Бандесен, в прошлом официантке, около 100 млн долларов. У него была своя официальная страница в Facebook и Instagram. К сожалению, его не стало два года назад из-за болезни мочевого пузыря.

instagram.com/realgrumpycat

Кот Ларри с Даунинг-стрит

Еще один пушистый, получивший бешеную популярность — кот Ларри, который поселился в резиденции премьер-министра Великобритании. Его взяли из лондонского приюта для животных. Поскольку резиденция главы правительства располагается в старом доме, крысы и мыши являются постоянной проблемой, поэтому у кота Ларри есть особые задачи — бороться с крысами. Первую мышь на Даунинг-стрит Ларри поймал 22 апреля 2011 года.

Associated Press

Лил баб

Лил, полосатая кошка-карлица, родилась с множеством генетических отклонений: у нее нет зубов, поэтому всегда высунутый язык, пальцев на лапках больше, чем нужно, и скелет устроен так, что она навсегда останется маленького размера. Однако ничего из вышеперечисленного не помешало ей найти невероятную любовь пользователей по всему миру. Страница кошки, которую создала ее владелица, в Instagram насчитывает 2,3 млн подписчиков.

Венера

Венера имеет необычное сочетание генов, из-за чего у нее такой странный окрас лица. Однако это нисколько не помешало ей обрести бешеную популярность и 2 млн подписчиков на своей странице в Instagram.

Орандж

Сложно обойти вниманием кота из киноленты "Завтрак у Тиффани" с Одри Хепберн в главной роли. И хотя в фильме главная его героиня так и не решилась дать коту имя, в реальной жизни его звали Орандж из-за рыжего окраса. Он снимался в нескольких фильмах и был награжден двумя премиями "Пэтси" (американский аналог "Оскара" для животных).

Getty Images

Читайте также: Невероятная верность: в Киеве кошка спит на коврике у двери квартиры, откуда выехала ее хозяйка

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку