Всемирный день кошки 2022: картинки на украинском, поздравления для пушистиков и их хозяев

8 августа – Всемирный день кошки. Не забудьте поздравить своих пушистых теплыми словами и подарить им вкусности. А ТСН.ua подготовил вам приятные поздравления в стихах и прозе, картинки с праздником.
Всемирный день кошки: поздравления в прозе и стихах
Сегодня поздравляю с Всемирным днем кошек! Хочу пожелать, чтобы ваши питомцы всегда были игривыми, нежными и веселыми. Пусть они радуют своим мурлыканием, вдохновляют любовью. Любите своих пушистиков.
***
Всех усатых и хвостатых, милых, дерзких, нагловатых
Поздравляем мы сердечно — и хозяев их, конечно!
Мы без кошек жить не можем, кто нам скуку уничтожит,
В пять утра проскачет резво, не давая сладко спать?
Будьте счастливы, котейки, и живите долго-долго,
Пусть хозяев воплотятся дерзновенные мечты!
Не вопите под окошком, не разбрасывайте крошки,
Не ловите мух на люстре и не кушайте цветы!
***
С Всемирным днем кошек! Пусть пушистые питомцы будут всегда ласковыми, нежными и милыми. Пусть они будут вашим умиротворением и приносят счастье в дом. Желаю вашим пушистым комочкам здоровья, игривости, послушания.
***
Пушистой нежности в душе
И счастья, мой хороший!
Я промурлыкаю тебе
В мохнатый День всех кошек!
***
Поздравляю с Днем кошек, с праздником нежности, тепла и ласки от домашних питомцев. Желаю, чтобы эти чудесные существа всегда согревали нас своей любовью, чтобы все кошки и кошки на планете жили достойной жизнью, а их мягкие кавычки помогали расслабиться после тяжелого трудового дня.