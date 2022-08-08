Всемирный день кошки 2022: картинки на украинском, поздравления для пушистиков и их хозяев

8 августа – Всемирный день кошки. Не забудьте поздравить своих пушистых теплыми словами и подарить им вкусности. А ТСН.ua подготовил вам приятные поздравления в стихах и прозе, картинки с праздником.

Всемирный день кошки: поздравления в прозе и стихах

Сегодня поздравляю с Всемирным днем кошек! Хочу пожелать, чтобы ваши питомцы всегда были игривыми, нежными и веселыми. Пусть они радуют своим мурлыканием, вдохновляют любовью. Любите своих пушистиков.

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Всех усатых и хвостатых, милых, дерзких, нагловатых

Поздравляем мы сердечно — и хозяев их, конечно!

Мы без кошек жить не можем, кто нам скуку уничтожит,

В пять утра проскачет резво, не давая сладко спать?

Будьте счастливы, котейки, и живите долго-долго,

Пусть хозяев воплотятся дерзновенные мечты!

Не вопите под окошком, не разбрасывайте крошки,

Не ловите мух на люстре и не кушайте цветы!

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С Всемирным днем кошек! Пусть пушистые питомцы будут всегда ласковыми, нежными и милыми. Пусть они будут вашим умиротворением и приносят счастье в дом. Желаю вашим пушистым комочкам здоровья, игривости, послушания.

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Пушистой нежности в душе

И счастья, мой хороший!

Я промурлыкаю тебе

В мохнатый День всех кошек!

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Поздравляю с Днем кошек, с праздником нежности, тепла и ласки от домашних питомцев. Желаю, чтобы эти чудесные существа всегда согревали нас своей любовью, чтобы все кошки и кошки на планете жили достойной жизнью, а их мягкие кавычки помогали расслабиться после тяжелого трудового дня.

Картинки на украинском языке на Всемирный день кошки

Всемирный день кошек / Фото: ТСН.ua

Всемирный день кошек / Фото: ТСН.ua

Всемирный день кошек / Фото: ТСН.ua

Всемирный день кошек / Фото: ТСН.ua