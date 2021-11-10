Всемирный день молодежи: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

Всемирный день молодежи ежегодно отмечается 10 ноября.

10 ноября во всем мире отмечается неофициальный международный праздник молодежи под эгидой Всемирной федерации демократической молодежи – Всемирный день молодежи.

История праздника

Всемирный день молодежи установлен в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи (World Federation of Democratic Youth, WFDY). Это событие происходило 29 октября – 10 ноября 1945 года в Лондоне на Всемирной конференции молодежи.

ВФГИ ведет борьбу за мир, права молодежи, независимость народов, международное сообщество прогрессивной молодежи; против колониализма, неоколониализма, фашизма и расизма. ВФГИ имеет консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН.

В Украине летом (12 августа) отмечается еще отдельный праздник — День молодежи, который был установлен указом Президента.

Поздравления с Днем молодежи в стихах

День молодежи — праздник общий,

Ведь все мы молоды душой.

С огнем внутри гораздо проще,

И пусть не снится нам покой.



Желаю жить легко и просто,

И верить в чудо на земле.

Пусть каждый день мечту подарит,

И лучик солнца на стекле.

***

В день молодых и весьма энергичных

Желаю я искренне, не иронично:

Если здоровья — то крепкого вечно,

Если возможностей — то безграничных,

Если успехов — в работе и личных,

Если идей — то лишь только приличных,

Если советов — то только уместных,

Если компаний — то добрых и честных.

***

Быть молодым — вот это счастье.

Не только телом, но душой.

Пусть каждый день шальные страсти

Напоминают нам с тобой,

Что юным можно оставаться

И в тридцать, сорок, сорок пять.

Годам не стоит поддаваться,

В себе не стоит сомневаться,

А вместе стоит нам собраться

День молодежи отмечать!

***

С днем веселой молодежи!

Удачу ты за хвост лови,

И — друзей тебе надежных,

Счастья, радости, любви.



Будут встречи, комплименты,

Жизнь еще вся впереди.

Пользуйся любым моментом —

Пой, танцуй, гуляй, чуди.



Оторвись, пока есть силы,

Время попусту не трать,

Чтобы что припомнить было

И после внукам рассказать.

***

День молодежи — яркий праздник.

Он мир улыбками заполнил.

Народ друг друга поздравляет,

И каждый радости исполнен.



Быть молодым — большое счастье:

Ты весел, полон сил и смел.

Любой рубеж тебе подвластен,

Чего бы ты ни захотел!

Картинки и открытки ко Дню молодежи

С Днем молодежи

Поздравление с Днем молодежи

Поздравление с Днем молодежи

С Днем молодежи

Поздравления с Днем молодежи в прозе

С Днем молодежи! Желаю сохранять оптимизм, жить в вечном движении, дышать полной грудью! Пусть в жизни будет много ярких эмоций, интересных событий и талантливых людей!

***

В День молодежи поздравления могут принимать все те, у кого душа молода, сердце любит, а глаза сияют от счастья. Пусть такое состояние сопровождает вас всю жизнь. Желаем каждому здоровья – крепче, чем алмаз, страсти – жарче, чем огонь, а жизнь – ярче, чем свет солнца. Долголетия вам, ежедневного удовольствия и мирного неба над головой.

***

День молодежи это один из самых динамичных праздников – ну, а как же иначе – ведь им, молодым – везде дорога! Открыт весь мир как на ладони, и любое дело по плечу! Все такое яркое и сама любовь правит балом! Поздравляем с Днем молодежи всех вас! Желаем оставаться молодыми на протяжении всего своего пути, ведь молодость не зависит от возраста – она живет в душе, не перестающей летать и строить планы и выполнять задуманное, вопреки всем трудностям! Будьте счастливы!

***

День молодежи – день позитива и веселья! Девушки и ребята – это ваш праздник! И пусть сегодня вас простят за песни под окошком в полночь, пусть не скажут ничего о том, что сильно громко вы отмечаете этот праздник. Ведь этот день, как юбилей – только у молодых, и один день в году. Здоровья вам, сил и настроения, теплых и светлых, добрых и значимых дней!

***

Быть молодым – это здорово! Это миллион перспектив и возможностей, самореализация и успех, новые горизонты и вершины. Будьте смелы и не бойтесь трудностей, ставьте перед собой самые грандиозные цели и выполняйте их! Желаю добиться всего, чего только пожелаете, чтобы сбылись все ваши мечты и надежды.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку