Всемирный день молодежи: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

Всемирный день молодежи ежегодно отмечается 10 ноября.
10 ноября во всем мире отмечается неофициальный международный праздник молодежи под эгидой Всемирной федерации демократической молодежи – Всемирный день молодежи.
История праздника
Всемирный день молодежи установлен в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи (World Federation of Democratic Youth, WFDY). Это событие происходило 29 октября – 10 ноября 1945 года в Лондоне на Всемирной конференции молодежи.
ВФГИ ведет борьбу за мир, права молодежи, независимость народов, международное сообщество прогрессивной молодежи; против колониализма, неоколониализма, фашизма и расизма. ВФГИ имеет консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН.
В Украине летом (12 августа) отмечается еще отдельный праздник — День молодежи, который был установлен указом Президента.
Поздравления с Днем молодежи в стихах
День молодежи — праздник общий,
Ведь все мы молоды душой.
С огнем внутри гораздо проще,
И пусть не снится нам покой.
Желаю жить легко и просто,
И верить в чудо на земле.
Пусть каждый день мечту подарит,
И лучик солнца на стекле.
***
В день молодых и весьма энергичных
Желаю я искренне, не иронично:
Если здоровья — то крепкого вечно,
Если возможностей — то безграничных,
Если успехов — в работе и личных,
Если идей — то лишь только приличных,
Если советов — то только уместных,
Если компаний — то добрых и честных.
***
Быть молодым — вот это счастье.
Не только телом, но душой.
Пусть каждый день шальные страсти
Напоминают нам с тобой,
Что юным можно оставаться
И в тридцать, сорок, сорок пять.
Годам не стоит поддаваться,
В себе не стоит сомневаться,
А вместе стоит нам собраться
День молодежи отмечать!
***
С днем веселой молодежи!
Удачу ты за хвост лови,
И — друзей тебе надежных,
Счастья, радости, любви.
Будут встречи, комплименты,
Жизнь еще вся впереди.
Пользуйся любым моментом —
Пой, танцуй, гуляй, чуди.
Оторвись, пока есть силы,
Время попусту не трать,
Чтобы что припомнить было
И после внукам рассказать.
***
День молодежи — яркий праздник.
Он мир улыбками заполнил.
Народ друг друга поздравляет,
И каждый радости исполнен.
Быть молодым — большое счастье:
Ты весел, полон сил и смел.
Любой рубеж тебе подвластен,
Чего бы ты ни захотел!
Картинки и открытки ко Дню молодежи
Поздравления с Днем молодежи в прозе
С Днем молодежи! Желаю сохранять оптимизм, жить в вечном движении, дышать полной грудью! Пусть в жизни будет много ярких эмоций, интересных событий и талантливых людей!
***
В День молодежи поздравления могут принимать все те, у кого душа молода, сердце любит, а глаза сияют от счастья. Пусть такое состояние сопровождает вас всю жизнь. Желаем каждому здоровья – крепче, чем алмаз, страсти – жарче, чем огонь, а жизнь – ярче, чем свет солнца. Долголетия вам, ежедневного удовольствия и мирного неба над головой.
***
День молодежи это один из самых динамичных праздников – ну, а как же иначе – ведь им, молодым – везде дорога! Открыт весь мир как на ладони, и любое дело по плечу! Все такое яркое и сама любовь правит балом! Поздравляем с Днем молодежи всех вас! Желаем оставаться молодыми на протяжении всего своего пути, ведь молодость не зависит от возраста – она живет в душе, не перестающей летать и строить планы и выполнять задуманное, вопреки всем трудностям! Будьте счастливы!
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День молодежи – день позитива и веселья! Девушки и ребята – это ваш праздник! И пусть сегодня вас простят за песни под окошком в полночь, пусть не скажут ничего о том, что сильно громко вы отмечаете этот праздник. Ведь этот день, как юбилей – только у молодых, и один день в году. Здоровья вам, сил и настроения, теплых и светлых, добрых и значимых дней!
***
Быть молодым – это здорово! Это миллион перспектив и возможностей, самореализация и успех, новые горизонты и вершины. Будьте смелы и не бойтесь трудностей, ставьте перед собой самые грандиозные цели и выполняйте их! Желаю добиться всего, чего только пожелаете, чтобы сбылись все ваши мечты и надежды.
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