Всемирный день мужчин: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

Всемирный день мужчин (World Men's Day) ежегодно отмечается в первую субботу ноября.

6 ноября в мире отмечается неофициальный праздник – Всемирный день мужчин. Ежегодно этот праздник отмечается в первую субботу ноября.

История праздника

Этот день был начат в венском отделении ООН по инициативе бывшего президента СССР Михаила Горбачева в 2000 году. Всемирный день мужчин (World Men's Day) ежегодно отмечается в первую субботу ноября. С тех пор День мужчин традиционно отмечается во многих странах, хотя и не утвержден официально.

Стоит отметить, что существует еще Международный мужской день (International Men's Day), который ежегодно отмечается 19 ноября.

Поздравления с Днем мужчин в стихах

Поздравляю с Днем мужчин!

Очень много есть причин

За характер уважать

Да тебя мне обожать.

Разве лучше есть мужчина?

А ты резкий, как пружина,

Взглядом ты меня смущаешь,

Окрыляешь, зажигаешь...

Крепости, здоровья, силы!

Радоваться, жить красиво

У тебя есть все мотивы.

***

Поздравляю с Днём мужчин!

Счастье пусть приходит с ним,

Сердце радостно поёт,

И убавится хлопот.



Пусть здоровье не подводит,

А удача рядом бродит,

Мир и лад живут в душе,

И успехи — в багаже!

***

Пусть будет легкой жизнь всегда,

Не знать, что значит пораженье,

Рука пускай будет тверда,

И правильных всегда решений.



Быть победителем в судьбе,

Для счастья — множества причин,

Удачи, мудрости тебе.

И поздравляю с Днем мужчин!

***

Дорогие наши мужчины,

Поздравляем вас с днем мужчин!

Вы единственны, незаменимы,

Был бы скушен без вас этот мир!



Потому пусть вас близкие ценят,

Окружают заботой и лаской,

Ведь вас им никто не заменит,

Без вас жизнь потеряет все краски!



Пускай всегда у вас все идет гладко,

Пусть для грусти не будет причины,

Вам желаем большого достатка,

И всего, о чем грезят мужчины!

***

Сегодня день мужчин всемирный,

Мы от души вас поздравляем.

Мужчины, мы вас любим сильно,

Без вас грустим мы и скучаем!



Желаем вам здоровья много,

Опорой нашей оставайтесь,

Друзей, любви, жить долго-долго

И спорить с нами не пытайтесь.

Картинки и открытки для приветствия

С Днем мужчин

Поздравление с Всемирным днем мужчин

С Днем мужчин 2021

Поздравление с Всемирным днем мужчин

Поздравления с Днем мужчин в прозе

Хочу поздравить всех наших самых сильных, умных, красивых, честных, энергичных, целеустремленных мужчин с их праздником — Всемирным днем мужчин! Желаю вам здоровья, хорошего настроения, благополучия, добра, мира, радости, вдохновения, счастья и исполнения желаний!

***

Дорогой мой, любимый мужчина! Поздравляю тебя с по-истине твоим днем! Ведь ты — настоящий мужчина с золотыми руками, светлой головой, пронзительным умом и головокружительной мужской красотой! Оставайся всегда таким же самым-самым-самым лучшим, а я готова тебя вдохновлять и поддерживать всю свою жизнь!

***

Во Всемирный день мужчин желаю тебе смелости совершать дерзкие поступки во имя женщин и мечты, отваги и решительности идти своей дорогой, веры в себя и любви к жизни! Желаю тепла, добра, искренних и взаимных чувств, творчества, красоты и вдохновения! Будь тем, кем хочется, с теми, с кем комфортно, в том месте, где тебе тепло и уютно!

***

Дорогие наши любимые мужчины! Вы — защитники, добытчики, вы — наша стена, за которой можно спрятаться от всего, что может угрожать нашему счастью. Поэтому хочется пожелать вам побольше жизненной энергии, удачи, успехов, роста как личностного, так и карьерного. Будьте всегда теми, кто всегда может защитить. С праздником!

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