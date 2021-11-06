Всемирный день мужчин: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

Всемирный день мужчин (World Men's Day) ежегодно отмечается в первую субботу ноября.
6 ноября в мире отмечается неофициальный праздник – Всемирный день мужчин. Ежегодно этот праздник отмечается в первую субботу ноября.
История праздника
Этот день был начат в венском отделении ООН по инициативе бывшего президента СССР Михаила Горбачева в 2000 году. Всемирный день мужчин (World Men's Day) ежегодно отмечается в первую субботу ноября. С тех пор День мужчин традиционно отмечается во многих странах, хотя и не утвержден официально.
Стоит отметить, что существует еще Международный мужской день (International Men's Day), который ежегодно отмечается 19 ноября.
Поздравления с Днем мужчин в стихах
Поздравляю с Днем мужчин!
Очень много есть причин
За характер уважать
Да тебя мне обожать.
Разве лучше есть мужчина?
А ты резкий, как пружина,
Взглядом ты меня смущаешь,
Окрыляешь, зажигаешь...
Крепости, здоровья, силы!
Радоваться, жить красиво
У тебя есть все мотивы.
***
Поздравляю с Днём мужчин!
Счастье пусть приходит с ним,
Сердце радостно поёт,
И убавится хлопот.
Пусть здоровье не подводит,
А удача рядом бродит,
Мир и лад живут в душе,
И успехи — в багаже!
***
Пусть будет легкой жизнь всегда,
Не знать, что значит пораженье,
Рука пускай будет тверда,
И правильных всегда решений.
Быть победителем в судьбе,
Для счастья — множества причин,
Удачи, мудрости тебе.
И поздравляю с Днем мужчин!
***
Дорогие наши мужчины,
Поздравляем вас с днем мужчин!
Вы единственны, незаменимы,
Был бы скушен без вас этот мир!
Потому пусть вас близкие ценят,
Окружают заботой и лаской,
Ведь вас им никто не заменит,
Без вас жизнь потеряет все краски!
Пускай всегда у вас все идет гладко,
Пусть для грусти не будет причины,
Вам желаем большого достатка,
И всего, о чем грезят мужчины!
***
Сегодня день мужчин всемирный,
Мы от души вас поздравляем.
Мужчины, мы вас любим сильно,
Без вас грустим мы и скучаем!
Желаем вам здоровья много,
Опорой нашей оставайтесь,
Друзей, любви, жить долго-долго
И спорить с нами не пытайтесь.
Картинки и открытки для приветствия
Поздравления с Днем мужчин в прозе
Хочу поздравить всех наших самых сильных, умных, красивых, честных, энергичных, целеустремленных мужчин с их праздником — Всемирным днем мужчин! Желаю вам здоровья, хорошего настроения, благополучия, добра, мира, радости, вдохновения, счастья и исполнения желаний!
***
Дорогой мой, любимый мужчина! Поздравляю тебя с по-истине твоим днем! Ведь ты — настоящий мужчина с золотыми руками, светлой головой, пронзительным умом и головокружительной мужской красотой! Оставайся всегда таким же самым-самым-самым лучшим, а я готова тебя вдохновлять и поддерживать всю свою жизнь!
***
Во Всемирный день мужчин желаю тебе смелости совершать дерзкие поступки во имя женщин и мечты, отваги и решительности идти своей дорогой, веры в себя и любви к жизни! Желаю тепла, добра, искренних и взаимных чувств, творчества, красоты и вдохновения! Будь тем, кем хочется, с теми, с кем комфортно, в том месте, где тебе тепло и уютно!
***
Дорогие наши любимые мужчины! Вы — защитники, добытчики, вы — наша стена, за которой можно спрятаться от всего, что может угрожать нашему счастью. Поэтому хочется пожелать вам побольше жизненной энергии, удачи, успехов, роста как личностного, так и карьерного. Будьте всегда теми, кто всегда может защитить. С праздником!
Читайте также:
- Доброе утро: пожелание доброго утра в прозе, своими словами, в картинках
- Выходные и государственные праздники в ноябре: сколько будем отдыхать
- Церковные праздники в ноябре 2021 года: православный календарь на месяц