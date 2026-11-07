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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Всемирный день мужчин: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

Всемирный день мужчин (World Men’s Day) ежегодно отмечают в первую субботу ноября.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Всемирный день мужчин 2024 года

Всемирный день мужчин 2024 года / © Фото из открытых источников

7 ноября в мире празднуют неофициальный праздник — Всемирный день мужчин. Ежегодно этот праздник выпадает на первую субботу ноября.

История праздника

Этот день был начат в венском отделении ООН в 2000 году. Всемирный день мужчин (World Men’s Day) ежегодно отмечается в первую субботу ноября. С тех пор День мужчин традиционно отмечается во многих странах, хотя и не утвержден официально.

Стоит отметить, что существует еще Международный мужской день (International Men’s Day), который ежегодно отмечается 19 ноября.

Поздравления с Днем мужчин в стихах

С Днем мужчин поздравляю искренне,

Желаю счастья, радости и мира!

Здоровье крепкого, вдохновения и тепла,

Чтобы судьба благосклонна всегда была.

Пусть успех приходит в каждое дело,

Жизнь дарит уважение и славу,

Пусть рядом будут родные и друзья,

А счастье не знает в сердце отсутствия!

***

Пусть здоровье будет, как крица,

Пусть мечты все исполнятся сполна,

Пусть счастье в жизни твоей искрится,

А судьба будет светлая и ясная.

Пусть хватает силы и терпения,

Пусть успех рядом шагает всегда,

Пусть каждый день приносит вдохновение,

А дом оберегают любовь и добрые сны!

***

Мой дорогой, с праздником тебя я поздравляю,

Здоровья и радости искренне желаю.

Пусть судьба дарит счастливые моменты,

А сердце находит для мечты аргументы.

Пусть дела удаются, исполнятся желания,

Пусть хватит сил на все начинания.

А я подарю любовь и тепло,

Чтобы нам рядом всегда было уютно!

***

Пусть будут победы и достижения,

Пусть исполнятся самые заветные стремления,

Пусть каждая дорога ведет к цели,

А рядом будут те, с кем радостно уходить.

Желаю здоровья, достатка и добра,

Чтобы судьба счастлива всегда была.

Пусть мужество и мудрость помогают,

А родные любовью каждый день согревают!

***

С праздником мужчин поздравляю,

Счастья и радости желаю!

Пусть здоровье не подводит,

А удача рядом ходит.

Пусть сбываются все мечты,

Пусть исполнятся добрые надежды,

Пусть в доме будет мир,

А в душе — любовь и искренность!

Картинки и открытки для приветствия

С Днем мужчин

С Днем мужчин

Поздравления с Всемирным днем мужчин

Поздравления с Всемирным днем мужчин

Поздравление с Всемирным Днем мужчин

Поздравление с Всемирным Днем мужчин

С Днем мужчин

С Днем мужчин

Поздравления с Днем мужчин в прозе

Поздравляю с Всемирным днем мужчин! Желаю крепкого здоровья, уверенности в собственных силах, семейного уюта и успеха во всех начинаниях. Пусть рядом всегда будут люди, которые ценят, уважают и поддерживают, а каждый день приносят новые возможности, приятные встречи и поводы для радости. Мира, благополучия и счастья!

***

С праздником, мой любимый! Желаю тебе сил для осуществления самых смелых замыслов, мудрости для важных решений и вдохновения для новых побед. Пусть в жизни будет больше счастливых моментов, искренних улыбок и поводов гордиться собой. Спасибо за твою заботу, поддержку и тепло. Пусть все твои мечты становятся реальностью, а дома всегда ждут любовь и уют!

***

Поздравляю с Всемирным днем мужчин! Желаю тебе крепкого здоровья, долгих счастливых лет, душевного покоя и неистощимой энергии. Пусть жизнь радует хорошими новостями, близкие дарят любовь и внимание, а все трудности остаются позади. Спасибо за мудрость, поддержку и заботу. Пусть каждый день будет наполнен теплом, уважением и счастливыми мгновениями!

***

С Всемирным днем мужчин! Желаю уверенно двигаться к своим целям, находить достойные решения даже в сложных ситуациях и всегда иметь силы для новых свершений. Пусть работа доставляет удовольствие, финансы дают свободу выбора, а отдых помогает восстанавливать энергию. Желаю надежных друзей, крепкого здоровья, семейного благополучия и успеха во всем!

***

С праздником мужчин! Желаю мира, здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть хватает сил преодолевать препятствия, мудрости принимать правильные решения, а времени на важнейших людей и настоящие увлечения. Пусть в сердце живет покой, в доме царит любовь, а каждый новый день открывает хорошие перспективы!

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