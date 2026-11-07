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Всемирный день мужчин: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника
Всемирный день мужчин (World Men’s Day) ежегодно отмечают в первую субботу ноября.
7 ноября в мире празднуют неофициальный праздник — Всемирный день мужчин. Ежегодно этот праздник выпадает на первую субботу ноября.
История праздника
Этот день был начат в венском отделении ООН в 2000 году. Всемирный день мужчин (World Men’s Day) ежегодно отмечается в первую субботу ноября. С тех пор День мужчин традиционно отмечается во многих странах, хотя и не утвержден официально.
Стоит отметить, что существует еще Международный мужской день (International Men’s Day), который ежегодно отмечается 19 ноября.
Поздравления с Днем мужчин в стихах
С Днем мужчин поздравляю искренне,
Желаю счастья, радости и мира!
Здоровье крепкого, вдохновения и тепла,
Чтобы судьба благосклонна всегда была.
Пусть успех приходит в каждое дело,
Жизнь дарит уважение и славу,
Пусть рядом будут родные и друзья,
А счастье не знает в сердце отсутствия!
***
Пусть здоровье будет, как крица,
Пусть мечты все исполнятся сполна,
Пусть счастье в жизни твоей искрится,
А судьба будет светлая и ясная.
Пусть хватает силы и терпения,
Пусть успех рядом шагает всегда,
Пусть каждый день приносит вдохновение,
А дом оберегают любовь и добрые сны!
***
Мой дорогой, с праздником тебя я поздравляю,
Здоровья и радости искренне желаю.
Пусть судьба дарит счастливые моменты,
А сердце находит для мечты аргументы.
Пусть дела удаются, исполнятся желания,
Пусть хватит сил на все начинания.
А я подарю любовь и тепло,
Чтобы нам рядом всегда было уютно!
***
Пусть будут победы и достижения,
Пусть исполнятся самые заветные стремления,
Пусть каждая дорога ведет к цели,
А рядом будут те, с кем радостно уходить.
Желаю здоровья, достатка и добра,
Чтобы судьба счастлива всегда была.
Пусть мужество и мудрость помогают,
А родные любовью каждый день согревают!
***
С праздником мужчин поздравляю,
Счастья и радости желаю!
Пусть здоровье не подводит,
А удача рядом ходит.
Пусть сбываются все мечты,
Пусть исполнятся добрые надежды,
Пусть в доме будет мир,
А в душе — любовь и искренность!
Картинки и открытки для приветствия
Поздравления с Днем мужчин в прозе
Поздравляю с Всемирным днем мужчин! Желаю крепкого здоровья, уверенности в собственных силах, семейного уюта и успеха во всех начинаниях. Пусть рядом всегда будут люди, которые ценят, уважают и поддерживают, а каждый день приносят новые возможности, приятные встречи и поводы для радости. Мира, благополучия и счастья!
***
С праздником, мой любимый! Желаю тебе сил для осуществления самых смелых замыслов, мудрости для важных решений и вдохновения для новых побед. Пусть в жизни будет больше счастливых моментов, искренних улыбок и поводов гордиться собой. Спасибо за твою заботу, поддержку и тепло. Пусть все твои мечты становятся реальностью, а дома всегда ждут любовь и уют!
***
Поздравляю с Всемирным днем мужчин! Желаю тебе крепкого здоровья, долгих счастливых лет, душевного покоя и неистощимой энергии. Пусть жизнь радует хорошими новостями, близкие дарят любовь и внимание, а все трудности остаются позади. Спасибо за мудрость, поддержку и заботу. Пусть каждый день будет наполнен теплом, уважением и счастливыми мгновениями!
***
С Всемирным днем мужчин! Желаю уверенно двигаться к своим целям, находить достойные решения даже в сложных ситуациях и всегда иметь силы для новых свершений. Пусть работа доставляет удовольствие, финансы дают свободу выбора, а отдых помогает восстанавливать энергию. Желаю надежных друзей, крепкого здоровья, семейного благополучия и успеха во всем!
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С праздником мужчин! Желаю мира, здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть хватает сил преодолевать препятствия, мудрости принимать правильные решения, а времени на важнейших людей и настоящие увлечения. Пусть в сердце живет покой, в доме царит любовь, а каждый новый день открывает хорошие перспективы!