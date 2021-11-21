Всемирный день приветствий: лучшие поздравления в стихах, прозе, картинках, история праздника

В этот день можно отправить несколько теплых сроков или хороших открыток своим близким и родным.

Всемирный день приветствий (World Hello Day) отмечается ежегодно 21 ноября. Его главная цель – обратить внимание общества на важность личного общения для сохранения мира. Ведь только с помощью хорошего общения можно разрешить практически любые конфликты.

История праздника

Праздник приветствий придумали в 1973 году два брата-американца Майкла и Брайена Маккомака в разгар холодной войны, в ответ на конфликт между Египтом и Израилем. День был необходим как знак протеста против усиления международной напряженности.

"Нужен простой, но эффективный поступок", — решили братья и прислали письма с поздравлениями на все концы света. Они никому не навязывали свои идеи борьбы за мир во всем мире и снижения международной напряженности. Они только просили адресата поздравить еще кого-то, еще ну хоть человек десять!

Эта идея была поддержана более чем в 180 странах. С того времени Всемирный день приветствий отмечают и граждане всех профессий и возрастов, и крупные политические лидеры, и промышленные магнаты, и всемирно известные личности кино и телевидения. Прекрасный повод поздравить своих близких и друзей и поднять им настроение красивыми открытками или теплыми поздравлениями.

Картинки и открытки ко Всемирному дню приветствий

С Днем приветствий

Поздравление с Днем приветствий

Поздравление с Днем поиветствий

С Днем приветствий

Поздравления ко Всемирному дню приветствий

Привет и добрый день

Иль как обычно здравствуй,

Сегодня в день приветствий

Я вам желаю счастья.



Пусть люди во всем мире

Приветы шлют друг другу,

Пожелания здравствовать

Пусть летят по кругу.



Сегодня в день приветствий

Привет свой шлю вам, люди,

Пусть каждый новый день

Счастливым, добрым будет.

***

Сегодня я хочу пожелать тебе всего, о чем ты мечтаешь! Пусть за тобой вслед всегда неотступно следует удача и никогда не отступает ни на шаг. Пусть настроение каждый день будет на высоте, а жизненная энергия бьет ключом. Еще хочу от всего сердца пожелать, чтобы все задуманное тобой всегда сбывалось легко, и чтобы судьба твоя складывалась, как волшебная сказка. Счастья тебе!

***

Желаю, море добра, океан удачи и целую гору счастья! Пусть деньги никогда не кончаются, здоровье не уменьшается, а настроение всегда будет праздничным. Пусть судьба тебя искренне любит, а все хорошее в твоей жизни растет изо дня в день!

***

С Днем приветствий поздравляю.

Теплых встреч всегда желаю,

Искренних рукопожатий,

Верных, дружеских объятий.



Чтобы все всегда дарили

Миру чуточку тепла,

Чтоб не злились, а любили.

Жизнь добрее чтоб была!

***

С Днем приветствий! Постарайтесь

Никого не обижать.

На приветливое "Здрасьте!"

Тем же самым отвечать!



Пожелаете здоровья,

Так оно придет и к вам!

Наполняйте мир любовью

С добротою пополам!

***

Пусть каждый новый день будет полон нежности и любви, улыбок и цветов, и каждый миг дарит только счастье и радость!

***

Пусть в твою жизнь постучит огромное счастье и останется навсегда! Желаю, чтобы каждый прожитый миг оставался в памяти в виде светлых, приятных и бесконечно счастливых воспоминаний! И пусть радостные моменты не прекращаются никогда, но с каждым днем делают твою жизненную судьбу ярче, ярче и веселее!

***

Поздравляю с днем приветствий!

Добрых, радостных известий,

Жить без стрессов и тревог,

Чтоб оберегал вас Бог,

Чтоб вас чаще в гости звали

И привет передавали.

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