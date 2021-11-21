Всемирный день приветствий: лучшие поздравления в стихах, прозе, картинках, история праздника

В этот день можно отправить несколько теплых сроков или хороших открыток своим близким и родным.
Всемирный день приветствий (World Hello Day) отмечается ежегодно 21 ноября. Его главная цель – обратить внимание общества на важность личного общения для сохранения мира. Ведь только с помощью хорошего общения можно разрешить практически любые конфликты.
История праздника
Праздник приветствий придумали в 1973 году два брата-американца Майкла и Брайена Маккомака в разгар холодной войны, в ответ на конфликт между Египтом и Израилем. День был необходим как знак протеста против усиления международной напряженности.
"Нужен простой, но эффективный поступок", — решили братья и прислали письма с поздравлениями на все концы света. Они никому не навязывали свои идеи борьбы за мир во всем мире и снижения международной напряженности. Они только просили адресата поздравить еще кого-то, еще ну хоть человек десять!
Эта идея была поддержана более чем в 180 странах. С того времени Всемирный день приветствий отмечают и граждане всех профессий и возрастов, и крупные политические лидеры, и промышленные магнаты, и всемирно известные личности кино и телевидения. Прекрасный повод поздравить своих близких и друзей и поднять им настроение красивыми открытками или теплыми поздравлениями.
Картинки и открытки ко Всемирному дню приветствий
Поздравления ко Всемирному дню приветствий
Привет и добрый день
Иль как обычно здравствуй,
Сегодня в день приветствий
Я вам желаю счастья.
Пусть люди во всем мире
Приветы шлют друг другу,
Пожелания здравствовать
Пусть летят по кругу.
Сегодня в день приветствий
Привет свой шлю вам, люди,
Пусть каждый новый день
Счастливым, добрым будет.
***
Сегодня я хочу пожелать тебе всего, о чем ты мечтаешь! Пусть за тобой вслед всегда неотступно следует удача и никогда не отступает ни на шаг. Пусть настроение каждый день будет на высоте, а жизненная энергия бьет ключом. Еще хочу от всего сердца пожелать, чтобы все задуманное тобой всегда сбывалось легко, и чтобы судьба твоя складывалась, как волшебная сказка. Счастья тебе!
***
Желаю, море добра, океан удачи и целую гору счастья! Пусть деньги никогда не кончаются, здоровье не уменьшается, а настроение всегда будет праздничным. Пусть судьба тебя искренне любит, а все хорошее в твоей жизни растет изо дня в день!
***
С Днем приветствий поздравляю.
Теплых встреч всегда желаю,
Искренних рукопожатий,
Верных, дружеских объятий.
Чтобы все всегда дарили
Миру чуточку тепла,
Чтоб не злились, а любили.
Жизнь добрее чтоб была!
***
С Днем приветствий! Постарайтесь
Никого не обижать.
На приветливое "Здрасьте!"
Тем же самым отвечать!
Пожелаете здоровья,
Так оно придет и к вам!
Наполняйте мир любовью
С добротою пополам!
***
Пусть каждый новый день будет полон нежности и любви, улыбок и цветов, и каждый миг дарит только счастье и радость!
***
Пусть в твою жизнь постучит огромное счастье и останется навсегда! Желаю, чтобы каждый прожитый миг оставался в памяти в виде светлых, приятных и бесконечно счастливых воспоминаний! И пусть радостные моменты не прекращаются никогда, но с каждым днем делают твою жизненную судьбу ярче, ярче и веселее!
***
Поздравляю с днем приветствий!
Добрых, радостных известий,
Жить без стрессов и тревог,
Чтоб оберегал вас Бог,
Чтоб вас чаще в гости звали
И привет передавали.
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