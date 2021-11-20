Всемирный день ребенка: лучшие поздравления в стихах, прозе, картинках, история праздника

Именно в этот день – 20 ноября 1959 году Генеральная Ассамблея приняла Декларацию прав ребенка, а 20 ноября 1989 года – Конвенцию о правах ребенка.

20 ноября по всему миру ежегодно отмечается Всемирный день ребенка. Этот праздник отмечается как день мирового братства и взаимопонимания детей, день поддержки деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей по всему миру.

История праздника

В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование этой даты как дня мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире. Именно в этот день – 20 ноября 1959 г. Генеральная Ассамблея приняла Декларацию прав ребенка, а 20 ноября 1989 г. – Конвенцию о правах ребенка. С 1990 года во Всемирный день ребенка отмечается годовщина принятия этих основополагающих документов в сфере защиты прав ребенка.

По данным ООН, ежегодно одиннадцать миллионов детей умирают, не дожив до своего пятого дня рождения, еще десятки миллионов остаются физически или умственно больными, не имея возможности взрослеть, жить и развиваться. Многие из этих смертей вызваны легко предотвращаемыми или легко излечивающимися болезнями; другие – губительными последствиями нищеты, невежества, дискриминации и насилия. Все вместе эти причины наносят тяжелые потери семьям, общинам, государствам и всему миру. Поэтому этот день призван еще раз привлечь внимание общества к проблеме защиты детей и развитию среды, дружественной по отношению к малышам во всем мире.

Поздравления со Всемирным днем детей в стихах

Всемирный день ребенка

Встречаем всей планетой,

Счастливы пусть будут

На Земле все дети.



Живут пусть окруженные

Любовью и добром,

Веселым шумом, гамом

Наполнят каждый дом.



Под мирным, чистым небом

Растут пусть наши дети

И, словно детский мячик,

Кружится планета.

***

Дети — это счастье, это свет,

Пускай будет у каждого ребенка

Детство слаще тысячи конфет,

Желаю счастья каждому зайчонку!



Мне хочется, что в мире всех детишек

Родители любовью окружали,

И милых своих дочек и сынишек

Всем сердцем и душою обожали!

***

Во всемирный день ребенка пожелания добра,

Никогда пусть не смолкают звонких деток голоса.

Будут пусть они здоровы, радостны и веселы,

И улыбки их сияют, словно солнышко весны.

***

Дети — это радость с неба,

Жизни нашей всей цветы.

Нужно все нам суметь сделать,

Чтоб счастливыми росли.



Смех их чистый пусть наградой

Будет за любовь твою.

Если ласков ты с ребенком —

Жизнь не зря прожил свою.



Пусть здоровы будут детки,

И растут в большой любви.

Станет мир добрее, чище.

От беды их, Бог, храни.

***

Солнце, дождик, непогода

Не доставят нам помех,

Если слышен детский голос,

Если рядом звонкий смех.



Достояние народа,

В вашем будущем — успех,

День ребенка — праздник года,

Поздравляю с ним нас всех!

Картинки и открытки ко Всемирному дню детей

Со Всемирным днем ребенка

Поздравлание со Всемирным днем ребенка

Со Всемирным днем ребенка

Поздравление со Всемирным днем ребенка

Поздравления со Всемирным днем детей в прозе

Поздравляем со Всемирным днем ребенка. Желаем каждый день встречать с улыбкой и хорошим настроением, желаем, чтобы каждый миг детства был наполнен счастьем, радостью и чудесами.

***

Поздравляем со Всемирным днем ребенка! Желаем сладостей и радостей, веселья и замечательных друзей, отличных приключений и удачи, счастливого детства и забавных идей. Никогда не унывай, верь в свои мечты, радуй родителей и удивляй весь этот мир!

***

Поздравляю детей всей планеты, интересных чемочек и любимых чекупилок. Пусть счастливы будут ясные детские глаза, пусть они всегда светятся радостью, здоровым любопытством и искренним удивлением. Пусть детская энергия и желание все успеть заряжает всех на свете. Пусть каждый малыш на земле будет защищен и обласкан родителями.

***

Дети – это самое дорогое, самое бесценное, самое чистое и светлое, что есть на нашей планете. Пусть каждый ребенок будет счастлив, улыбчив и здоров! С праздником!

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