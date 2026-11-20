Всемирный день ребенка: лучшие поздравления в стихах, прозе, картинках, история праздника / © Pexels

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20 ноября по всему миру ежегодно празднуют Всемирный день ребенка. Этот праздник отмечается как день мирового братства и взаимопонимания детей, день поддержки деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей по всему миру.

История праздника

В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование этой даты как дня мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире. Именно в этот день — 20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея приняла Декларацию прав ребенка, а 20 ноября 1989 года — Конвенцию о правах ребенка. С 1990 г. во Всемирный день ребенка отмечается годовщина принятия этих основополагающих документов в сфере защиты прав ребенка.

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По данным ООН, ежегодно одиннадцать миллионов детей умирают, не дожив до своего пятого дня рождения, еще десятки миллионов остаются физически или умственно больными, не имея возможности взрослеть, жить и развиваться. Многие из этих смертей вызваны легко предотвращаемыми или легко излечивающимися болезнями; другие — губительными последствиями нищеты, невежества, дискриминации и насилия. Все вместе эти причины наносят тяжелые потери семьям, общинам, государствам и всему миру. Поэтому этот день призван еще раз привлечь внимание общества к проблеме защиты детей и развитию среды, дружественной по отношению к малышам во всем мире.

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Поздравления со Всемирным днем детей в прозе

Поздравляю с Всемирным днем ребенка! Пусть каждое детство будет исполнено радости, веселых игр, искреннего смеха и приятных открытий. Желаю всем детям расти здоровыми, счастливыми и окруженными любовью. Пусть рядом всегда будут взрослые, которые поддержат, защитят и помогут осуществить самые заветные мечты!

Со Всемирным днем ребенка

С праздником всех маленьких мечтателей и исследователей! Желаю, чтобы детские глаза всегда светились от счастья, каждый день производил новые впечатления, а мир вокруг был добрым и безопасным. Пусть у каждого ребенка будет любящая семья, верные друзья, интересные увлечения и множество поводов для улыбки!

Поздравление со Всемирным днем ребенка

С Всемирным днем ребенка! Пусть у каждого мальчика и каждой девочки есть возможность учиться, играть, дружить, путешествовать и смело строить планы на будущее. Желаю всем детям мирного неба, крепкого здоровья, семейного уюта и счастливых лет детства. Пусть ни одна детская мечта не остается невыполнимой!

Поздравление со Всемирным днем ребенка

Поздравляю с прекрасным праздником — Всемирным днем ребенка! Желаю маленьким сердцам большого счастья, любопытных приключений, ярких эмоций и настоящих друзей. Пусть детство будет сказочным, каждое утро начинается с улыбки, а рядом всегда будут люди, готовые подарить тепло, заботу и любовь!

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Поздравление со Всемирным днем ребенка

С Всемирным днем ребенка! Пусть в каждой семье царят любовь, взаимопонимание и поддержка. Желаю детям расти любознательными, смелыми и уверенными в своих силах, находить радость в маленьких вещах и никогда не бояться мечтать. А родителям — терпение, мудрость и как можно больше счастливых моментов рядом со своими детьми. Пусть детские годы оставляют только самые теплые воспоминания!

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