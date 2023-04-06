Всеобщая мобилизация: адвокат рассказал, угрожает ли уголовная ответственность мужчинам, выехавшим за границу

Адвокат Тарас Никифорчук рассказал, какую ответственность могут понести военнообязанные мужчины, уехавшие из страны и не вернувшиеся на время проведения общей мобилизации.

В Украине продолжают мобилизационные мероприятия в рамках военного положения, но некоторые военнообязанные мужчины либо уехали за страны до начала полномасштабного вторжения, либо уехали уже в разгар войны.

Адвокат Тарас Никифорчук в своем YouTube-канале объяснил, что ждет таких мужчин по возвращении домой.

В частности, он прокомментировал появившуюся в некоторых СМИ информацию, что таких людей будут наказывать штрафами в размере 3,4-5,1 тыс. грн, а в случае нелегального пересечения границы этот штраф вырастет до суммы в размере 8,5 тыс. грн. грн.

"Это очень сильно похоже на какую-то ерунду и набор слов... Смею всех заверить, что такого штрафа, согласно нашему законодательству, нет. Но существует штраф за незаконное пересечение границы от 3,4 тыс. Этот штраф могут взыскать с человека, если она будет возвращаться. То есть, если она остается за границей, то даже если она незаконно покинула нашу территорию, все равно ни один админштраф никто не сможет взыскать", — отметил Никифорчук.

Что касается уголовной ответственности, то ее могут понести только те мужчины, которые сбежали за границу после получения повестки. Таким мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы в случае возвращения в Украину, правда, каждый случай нужно рассматривать отдельно.

Также читайте Повестки через мессенджеры в Украине: смогут ли пригласить в военкомат через Telegram или Viber

Никифорчук отметил, что если мужчина получил повестку и не пришел в военкомат, то его вряд ли смогут привлечь к уголовной ответственности, а скорее всего понесет административную ответственность.

"Если человек уже получил повестку, прошел медкомиссию, его отправили в армию, а он оттуда сбежал, не доехал, не дошел, то здесь действительно может идти речь о привлечении к уголовной ответственности", — подчеркнул Никифорчук.

Адвокат заявил, что даже если мужчина пересек границу с поддельными документами или в обход пунктов пропуска, то он также не будет нести уголовную ответственность.

Также военнообязанные не смогут привлечь к уголовной ответственности, если он пересек границу с помощью системы "Путь" и не вернулся в указанное время.

Адвокат добавил, что пограничники не имеют права вручать повестку военнообязанному на границе. Кроме того, правоохранители не имеют права везти мужчину в центр комплектования сразу после пересечения границы. "Для того чтобы человека куда-нибудь везти, он должен совершить либо административное, либо уголовное преступление", — подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кропивницком к условному сроку приговорили отказавшегося от мобилизации мужчину, однако прокуратура обжалует приговор суда.

Кроме того, мы ранее информировали, что в период действия военного положения даже во время общей мобилизации не могут призвать в армию лиц, имеющих некоторые болезни. Список заболеваний, с которыми призывника могут временно или пожизненно освободить от военной службы в мирное время и/или во время действия военного положения.

Читайте также: