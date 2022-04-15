"Всепрощение" пророссийским партиям не будет, эти люди понесут ответственность за свои преступления — Стефанчук

"Всепрощение" пророссийским партиям не будет, эти люди понесут ответственность за свои преступления — Стефанчук

В настоящее время парламент работает над тем, чтобы такие партии в будущем не возрождались.

Люди, совершившие преступления против государства, должны понести за это юридическую ответственность, поэтому пророссийским партиям больше не будет "всепрощения".

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

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По его словам, в Украине уже принят закон о коллаборационизме, предусматривающий, что пророссийские партии в Украине больше существовать не могут.

"В следующий раз мы будем голосовать за закон о деятельности пророссийских партий в пределах парламента. Бесспорно, я считаю, что больше такого общего "всепрощения" быть не может. Потому что люди, совершившие конкретные преступления против государства, должны нести не какую-либо эфемерную политическую ответственность, а конкретную юридическую ответственность. Парламент работает над тем, чтобы больше такого не произошло. Мы готовы поставить такие предохранители на будущее", — отметил Стефанчук.

Напомним, глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в Украине могут уволить депутатов, которые в период действия военного положения находятся за границей.

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