Вскарабкался по стене на 8 этаж: в Запорожье с дома спасатели снимали "человека-паука" (видео)

Мужчина забыл ключи и лез в свою квартиру.

В Хортицком районе Запорожья спасателям пришлось снимать с дома "Человека-паука". Человек по стене забрался на 8 этаж многоэтажки.

Видео выложили в местном телеграмм-канале.

"Ночью на Бабурке с дома сняли "спайдермена". Используя свою суперсилу, он добрался до 8-го этажа по общим балконам", — подписали видео авторы.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Рубана, 24. Мужчине удалось забраться по стене дома до 8 этажа. Снимать "паука" пришлось спасателям.

"8 июня в 00:45 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на фасадной конструкции здания на уровне 8-го этажа находится человек и самостоятельно спуститься оттуда он не может. Прибыв на место происшествия, бойцы ГСЧС с помощью автолестницы и спасательной веревки спустили 34-летнего мужчину на землю и передали его работникам скорой помощи и Национальной полиции. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование", — рассказали ТСН.ua в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области.

По предварительной информации, местный житель забыл ключи от квартиры и решил попасть домой через балкон.

В Запорожье мужчина вскарабкался по стене на 8 этаж

Напомним, что в Киеве пьяный мужчина спускался с 5-го этажа канатом с простыней и разбился. Он упал с высоты головой на камень.

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