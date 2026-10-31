"Вскоре будем дома": Лубинец показал видео эвакуации жителей оккупированных Олешков

Дмитрий Лубинец

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Все четыре самолета с эвакуированными жителями оккупированных Олешков Херсонской области прибыли в белорусский Гомель, откуда они направляются на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, координирующий процесс.

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«Вскоре будем дома! Сейчас на территории Республики Беларусь совместно с нашими людьми и даже их домашними любимцами», — отметил он.

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Тем временем в Украине продолжаются последние приготовления ко встрече жителей временно оккупированных Олешков Херсонской области. Родные и близкие уже ожидают прибытия первых автобусов с людьми, которые после длительного пребывания в оккупации возвращаются на подконтрольную Украине территорию.

К встрече эвакуированных привлечены необходимые службы. Готовится медицинская и гуманитарная помощь, а также поддержка людей.

Эвакуация из Олешек — что известно

Напомним, 30 октября стартовала основная фаза гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. После того, как разминирование маршрутов было завершено, гуманитарный конвой с утра доставил помощь в город. Затем стартовала эвакуация — было подготовлено 25 автобусов на 750 мест.

Режим прекращения огня в районе Олешков начался в три ночи по киевскому времени во вторник, 27 октября, и будет действовать до 22:59 воскресенья, 1 ноября. За это время должны доставить гуманитарную помощь, а также эвакуировать желающих, ведь в городе острый дефицит продуктов и медикаментов.

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Договоренность о «режиме тишины» между Украиной и РФ была достигнута 23 октября при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. По ее словам, вывоз людей из Олешков будет происходить как на подконтрольную Украине территорию, так и на контролируемые Россией территории — по их желанию.

Дата публикации 13:16, 31.10.26 Количество просмотров 18 Лубинец обнародовал видео эвакуации жителей оккупированных Олешков

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