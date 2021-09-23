Вскрыл сейф и украл почти три миллиона: в Одессе задержали иностранца, который обокрал киевлянина (фото)

Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
В аэропорту Одессы правоохранители задержали мужчину, который украл у киевлянина более 100 тысяч долларов.
Об этом сообщили в Нацполиции Киева.
Как стало известно, преступление произошло на улице Михаила Бойчука в Киеве. Там 46-летний мужчина вскрыл сейф своего друга и украл из него почти три миллиона гривен, после чего пытался выехать из Украины.
"Установлено, что один из иностранных товарищей потерпевшего, находившегося в Украине, имел доступ в дом. Воспользовавшись отсутствием хозяев, злоумышленник зашел в квартиру и, повредив инструментами сейф, похитил оттуда деньги. В результате оперативно-розыскных мероприятий установили местонахождение подозреваемого. Его обнаружили в аэропорту города Одесса, когда тот пытался покинуть Украину", — рассказали в Нацполиции Киева.
По факту происшествия копы открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 185 ("Кража") УК Украины. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, что под Одессой школьник поджег храм, чтобы отомстить однокласснику.