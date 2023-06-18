Вслед за Киево-Печерской лаврой: в УПЦ МП могут отобрать главную святыню Донбасса

В Донецкой области хотят пересмотреть договор с УПЦ Московского патриархата по бессрочному пользованию Святогорской лаврой.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в интервью "Укринформу".

"Есть с юридической точки зрения разница в оформлении документов и права собственности в Святогорской лавре. Если сравнивать, например, с Киево-Печерской лаврой, то, по моей информации, добровольно переходить священнослужители Святогорской Лавры не собираются. Все необходимые документы в Минкульт и правоохранительные органы мы предоставили. Там, по документам, передача имущественных комплексов, которая проходила, когда Донетчину еще возглавлял Янукович, была сложным процессом. Но я как человек, хорошо понимающий законодательство, считаю, что должно все быть сделано по закону, по чести и совести. Этот церковный процесс перехода длительный, им занимаются. Мы в полной коммуникации с профильным министерством, и все, что необходимо, конечно, мы дадим и будем способствовать этому", – отметил он.

По словам Кириленко, с начала полномасштабной войны в Донецкой области 78 храмов подверглись либо полному разрушению, либо частичной. Из них 46 – Московского патриархата.

Напомним, в Донецкой области 4 июня 2022 года произошел пожар в Святогорской лавре. Из-за обстрела армии РФ сгорел Всехсвятский скит Святогорской лавры УПЦ МП – самый большой деревянный храм Украины.

Святогорская лавра неоднократно подвергалась российским ударам, в Святогорске захватчики РФ разрушила 80% инфраструктуры и повредила 90% жилья.

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