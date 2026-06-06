Вслед за Киевом затопило еще два города Украины: дороги идут под воду, на улицах Венеция (видео)

Мощный ливень затопил улицы Винницы / © vn.20minut.ua

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После дневной жары дождевые тучи прорвались — Винницу и Винницкую область накрыли грозы и ливень.

Дороги города постепенно уходят под воду. Автомобили уже не едут, а плывут.

«Воды на полколеса на улице Княжей Кориатовичей. Вся вода стекает сюда как в пруд с холмов», — пишут очевидцы в Сети.

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Безумный поток воды также и на улице Андрея Первозданного.

Из-за большого количества воды общественный транспорт идет с большим отклонением во времени или вообще остановился.

Дата публикации 20:54, 06.06.26 Количество просмотров 32 Винницу накрыл сильный ливень: автомобили плывут по дорогам

Также затопило множество улиц в Житомире. Местные в шутку призывают готовить лодки!

Листопады не могут справиться с таким количеством воды.

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На улице Грушевского авто тоже на пол колеса в воде.

По прогнозам синоптиков, погода в ближайшие дни будет дождливой. На воскресенье, 7 июня, объявлен первый уровень опасности (желтый).

Дата публикации 21:05, 06.06.26 Количество просмотров 23 Готовьте лодки: в Житомире затопило много улиц

Напомним, в Киеве и области 6 июня прошел сильный ливень, который за считанные минуты привел к подтоплениям на дорогах. В соцсетях распространяют видео, на которых видно, как автомобили одолевают затопленные участки, а отдельные улицы больше напоминают реки.

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