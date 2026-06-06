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Вслед за Киевом затопило еще два города Украины: дороги идут под воду, на улицах Венеция (видео)
В Киеве, Виннице и Житомире в субботу, 6 июня, выпал обильный ливень и превратил улицы в реки.
После дневной жары дождевые тучи прорвались — Винницу и Винницкую область накрыли грозы и ливень.
Дороги города постепенно уходят под воду. Автомобили уже не едут, а плывут.
«Воды на полколеса на улице Княжей Кориатовичей. Вся вода стекает сюда как в пруд с холмов», — пишут очевидцы в Сети.
Безумный поток воды также и на улице Андрея Первозданного.
Из-за большого количества воды общественный транспорт идет с большим отклонением во времени или вообще остановился.
Также затопило множество улиц в Житомире. Местные в шутку призывают готовить лодки!
Листопады не могут справиться с таким количеством воды.
На улице Грушевского авто тоже на пол колеса в воде.
По прогнозам синоптиков, погода в ближайшие дни будет дождливой. На воскресенье, 7 июня, объявлен первый уровень опасности (желтый).
Напомним, в Киеве и области 6 июня прошел сильный ливень, который за считанные минуты привел к подтоплениям на дорогах. В соцсетях распространяют видео, на которых видно, как автомобили одолевают затопленные участки, а отдельные улицы больше напоминают реки.