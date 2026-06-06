ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1757
Время на прочтение
1 мин

Вслед за Киевом затопило еще два города Украины: дороги идут под воду, на улицах Венеция (видео)

В Киеве, Виннице и Житомире в субботу, 6 июня, выпал обильный ливень и превратил улицы в реки.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Мощный ливень затопил улицы Винницы

Мощный ливень затопил улицы Винницы / © vn.20minut.ua

После дневной жары дождевые тучи прорвались — Винницу и Винницкую область накрыли грозы и ливень.

Дороги города постепенно уходят под воду. Автомобили уже не едут, а плывут.

«Воды на полколеса на улице Княжей Кориатовичей. Вся вода стекает сюда как в пруд с холмов», — пишут очевидцы в Сети.

Безумный поток воды также и на улице Андрея Первозданного.

Из-за большого количества воды общественный транспорт идет с большим отклонением во времени или вообще остановился.

Также затопило множество улиц в Житомире. Местные в шутку призывают готовить лодки!

Листопады не могут справиться с таким количеством воды.

На улице Грушевского авто тоже на пол колеса в воде.

По прогнозам синоптиков, погода в ближайшие дни будет дождливой. На воскресенье, 7 июня, объявлен первый уровень опасности (желтый).

Напомним, в Киеве и области 6 июня прошел сильный ливень, который за считанные минуты привел к подтоплениям на дорогах. В соцсетях распространяют видео, на которых видно, как автомобили одолевают затопленные участки, а отдельные улицы больше напоминают реки.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1757
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie