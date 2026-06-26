Вслед за продолжающейся сильной жарой на Украину обрушивается опасная стихия: какие области станут "красными" (карта)

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © Unsplash

Реклама

В ближайшие дни в Украине ожидается сухая погода и постепенное повышение температуры, которая уже в эти выходные перерастёт в сильную жару с высоким уровнем пожарной опасности.

По прогнозу украинской синоптички Натальи Диденко, в пятницу в Украине станет жарче: на западе ожидается до +28…+34 градусов, на юге около +30, а на остальной территории — в пределах +24…+29 градусов.

Кратковременные грозовые дожди пройдут лишь на востоке и местами в центральных и северных областях, тогда как в большинстве регионов ожидается сухая погода.

Реклама

Уже в эти выходные жара из Западной Европы усилится, и к воскресенью столбики термометров почти по всей стране поднимутся до +32…+37 градусов. При этом синоптик отмечает, что такие летние температуры вполне нормальны для нашего климата.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постыгань отмечает, что в период с 25 по 27 июня циклоны с северо-востока будут подкачивать порции свежего воздуха, что не позволит температуре воздуха подняться выше: ночью +15…+17 градусов тепла, днём от +27 до +29 градусов тепла.

В то же время метеоролог предупреждает, что жара начнёт усиливаться 28 июня: днём ожидается от +30 до +32, а ночью — от +16 до +18 градусов выше нуля.

«Согласно синоптическим расчетам, самыми жаркими днями, по прогнозам, станут 29–30 июня. Температура поднимется до 34–36°, а ночи будут тропическими — свыше 20°. В конце июня световой день ещё длинный, а ночь — короткая. Поэтому после захода солнца воздух будет остывать неспешно. В таких условиях организм не успевает полноценно отдохнуть от жары», — прогнозирует Постригань.

Реклама

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 26 июня погода в Украине существенно не изменится. Ожидается переменная облачность, а затяжных дождей не предвидится. Лишь днём на юге, востоке и в Винницкой области местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер будет северным или северо-западным, со скоростью 7–12 м/с.

Благодаря теплым воздушным массам с запада температура начнет повышаться. Самая жаркая погода будет на западе и юге страны, где днем воздух прогреется до +32, а в Закарпатье наступит настоящая жара — до +35 (ночью в этих регионах около +21). На остальной территории ночная температура будет колебаться в пределах +13…+18, а днем столбики термометров покажут от +23 до +28 градусов тепла.

Погода в Украине 26 июня / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине. В период с 26 по 28 июня в большинстве областей страны будет действовать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности / © Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают о пожарной опасности / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупнейших украинских областях 26 июня.

Реклама

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров