Вслед за снегопадами на Украину надвигаются сильные морозы: когда и каких "минусов" ожидать

По стране распространяется холодный воздух с севера Европы.
В Украину вслед за снегопадами придут сильные морозы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, по прогнозам синоптиков, в стране к концу недели прибавится "минусов". 17-18 ноября температура снизится до 1-6° мороза. На выходных, 19-20 ноября, станет еще холоднее — местами до 8-10° мороза.
Ранее народный синоптик Стас Щедрин сообщил, что Украину накроет мощный снежный циклон. Так, по его прогнозу, 17-19 ноября по всей стране ожидаются очень сильные снегопады, метели, на юге дожди, 18-19 ноября с грозами. По словам синоптика, даже зимой не часто выпадает столько снега, как может намести в ближайшие дни.
В то же время в Киеве уже заснежило. Более того, синоптики прогнозируют сегодня усиление снега в столице. В КГГА водителей при возможности попросили не выезжать на авто в город, а пользоваться общественным транспортом.
Снег 17 ноября выпал также в Черниговской, Сумской областях и в Карпатском регионе.
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