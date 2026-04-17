Вслед за заморозками Украину накроет новый удар стихии: синоптики предупредили, где будет опасно

В Украине погода резко изменится в Украине погода резко изменится / © Getty Images

В ближайшие дни погода в Украине будет переменчивой из-за активных циклонов и атмосферных фронтов, которые принесут с собой дожди, грозы и сильный ветер.

В то же время синоптики предупреждают — страну накроет новая волна арктического холода, которая повлечет ночные заморозки в большинстве регионов и может повредить будущему урожаю плодовых деревьев.

Подробнее о погоде в Украине в ближайшие дни — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что Украина погружается в атмосферу середины весны. Синоптическую ситуацию сейчас определяют циклоны, поэтому на стабильную погоду рассчитывать не стоит.

В пятницу и субботу, 17-18 апреля, вихри над Беларусью и Турцией принесут в наш регион кратковременные дожди, а местами даже грозы. Температура ночью будет колебаться от +3 до +8 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +17.

В Проводное воскресенье, 19 апреля, ожидается волна относительного похолодания. Вместе с усиленным ветром в Украину начнет заходить сухой арктический воздух, поэтому температура днем не поднимется выше +15 градусов, а местами пройдет небольшой дождь.

Постригань отмечает, что по предварительным расчетам, начало новой недели будет еще холоднее. Температура ночью останется на уровне от +2 до +7 градусов тепла, однако на почве и в низинах возможны заморозки до -3 градусов ниже нуля. Днем тоже не стоит ждать тепла — столбики термометров будут показывать от +9 до +14 градусов выше нуля.

Украину накроет новая волна похолодания / © Associated Press

По даннымУкраинского гидрометцентра 18-20 апреля погоду в Украине будут обусловливать различные по свойствам воздушные массы и атмосферные фронты.

«18 апреля небольшие дожди в большинстве областей обусловит поле слабо пониженного давления, 19 апреля атмосферный фронт будет влиять на погоду юго-восточной части, 20 апреля днем второй атмосферный фронт поступит в западные, Житомирскую и Винницкую области», — отмечают метеорологи.

В то же время в гидрометцентре отмечают, что на высотах на территорию страны постепенно будет распространяться холодная воздушная масса.

Погода в Украине 18 апреля / © Укргидрометцентр

Украинцев предупреждают о заморозках

Синоптики предупреждают о ночных заморозках в Украине, которые могут серьезно навредить раннецветущим плодовым деревьям.

Ночью 19 апреля в северной части страны, 20 апреля в северных, восточных и большинстве центральных областей (кроме Винницкой) на поверхности почвы ожидаются заморозки до -3 градусов. Из-за этого в этих областях объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Ситуация будет еще серьезнее в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Здесь 20 апреля синоптики прогнозируют заморозки до -3 в воздухе. В этих регионах объявили второй (оранжевый) уровень опасности.

Предупреждение о заморозках 19 апреля / © Укргидрометцентр

Предупреждение о заморозках 20 апреля / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве и Киевской области 18 апреля будет облачная погода. Ночью и днем пройдут небольшие дожди. Ветер будет дуть северный со скоростью 5-10 м/с.

По области ночью температура воздуха будет колебаться от +3 до +8 градусов тепла, днем ожидается от +11 до +16 градусов тепла. В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +4 до +6 градусов тепла, днем — от +12 до +14 градусов тепла.

В то же время синоптики предупреждают о заморозках: ночью 19 и 20 апреля на поверхности почвы ожидается до -3 градусов мороза. В регионе объявлен І уровень опасности, желтый.

Синоптики предупреждают о заморозках на Киевщине 19 и 20 апреля / © Укргидрометцентр

Погода во Львове

Во Львовском гидрометцентре отмечают, что на выходных в регионе будет больше солнца и тепла. Погода будет спокойная и без осадков.

Погода на Львовщине в ближайшие дни / © Укргидрометцентр

По данным метеорологов, на Львовщине 18 апреля ночью и утром будет слабый туман. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7 — 12 м/с. Температура ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла. Местами на поверхности почвы ожидаются заморозки до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +16 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +3 до +5 градусов тепла, днем ожидается от +13 до +15 градусов тепла. В то же время метеорологи предупреждают, об ухудшении видимости в тумане 500 — 1000 м.

Погода в Одессе

На 18 апреля по Одессе и области синоптики прогнозируют облачную погоду с кратковременными прояснениями. Жителям региона стоит готовиться к осадкам: в областном центре дожди пройдут ночью, тогда как днем существенных осадков не ожидается.

В то же время метеорологи предупреждают об опасных порывах ветра на побережье, которые утром и днем будут достигать 12-14 метров в секунду.

Предупреждение о сильном ветре на побережье Одесской области / © Укргидрометцентр

Для водителей ситуация на дорогах области будет осложнена ночной и утренней дымкой, из-за чего видимость ограничится одним-двумя километрами. Температурный режим в области будет колебаться от +4 до +9 градусов тепла ночью и от +14 до +19 градусов днем.

Непосредственно в Одессе ночь будет несколько теплее: столбики термометров будут показывать от +7 до +9 градусов, а днем воздух прогреется до +16 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 18 апреля ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью, 5-10 м/с.

Температура по области будет колебаться в пределах:

ночью от +4 до +9;

днем от +11 до +16.

В городе Днепр столбики термометров будут показывать:

ночью от +7 до +9 градусов тепла;

днем от +12 до +14 градусов тепла.

Погода в Харькове

На Харьковщине 18 апреля будет облачная погода. Ночью и днем пройдут дожди. Также водителям и пешеходам стоит быть внимательными в ночные и утренние часы, поскольку видимость на дорогах ограничит слабый туман. Ветер в субботу будет переменных направлений и будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температурный режим в регионе будет умеренным. По области ночью столбики термометров покажут от +5 до +10 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +15 градусов тепла.

В Харькове ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от +7 до +9 градусов выше нуля, а днем воздух прогреется до +15 градусов тепла.

Погода в Черкассах

По даннымЧеркасского гидрометцентра, в ближайшие двое суток, 17-18 апреля, под влиянием поля пониженного атмосферного давления и атмосферных фронтов с запада, в регионе будет преобладать неустойчивая, влажная и теплая погода.

Местами пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ночью температура воздуха составит от +4 до +9 градусов тепла, днем — от +12 до +17 градусов выше нуля.

В то же время синоптики предупреждают о заморозках в Черкасской области 20 апреля, из-за чего в регионе объявили первый уровень опасности.

«Ночью 20 апреля по Черкасской области и городе Черкассы на поверхности почвы заморозки 0-3°. I уровень опасности», — говорится в сообщении.

Предупреждение о заморозках в Черкасской области ночью 20 апреля / © Укргидрометцентр

