Вслед за жарой +40 на Украину надвигается опасность: синоптики назвали "красные" города и даты (карта)

Синоптики прогнозируют в Украине жару до +40 / © Pexels

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В среду, 5 августа, в большинстве регионов Украины установится сухая жаркая погода, а в отдельных областях температура воздуха поднимется до +40 градусов.

Подробный прогноз от синоптиков — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что в ближайшие три дня Украина станет одной из самых жарких стран Европы.

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В среду, 5 августа, ожидается сухая погода с температурой воздуха до +32…+39 градусов выше нуля, а местами до +40. В Киеве также будет сухо и жарко, до +35 градусов. Высокая температура сохранится и в течение 6–7 августа.

По словам Диденко, жара начнёт спадать уже 7 августа на западе, а 8–9 августа более прохладный воздух охватит большинство регионов страны. Вечером 7 августа ожидается дождь с грозой, а с 8 августа наступит долгожданная прохлада.

Метеорологическая карта / © Наталия Диденко / Facebook

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 5 августа украинцам следует ожидать жаркую погоду: от +18…+23 градусов тепла ночью до +35…+38 градусов тепла,

только на востоке и северо-востоке страны температура составит от +30 до +34 градусов тепла.

«5 августа в Украине синоптическая обстановка останется без изменений: сухую жаркую погоду будет по-прежнему определять антициклон и сухой раскаленный воздух на высотах, что в большинстве областей днем будет вызывать сильную жару», — предупреждают синоптики.

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Ветер будет переменного направления и будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Погода в Украине 5 августа / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики напоминают, что в течение 5–6 августа почти во всех областях Украины будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Украинцев предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 5 августа ожидается сухая жаркая погода, прогнозируют синоптики. Ветер будет дуть из разных направлений со скоростью 3–8 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +18 до +23 градусов тепла, днём ожидается сильная жара — от +35 до +38 градусов выше нуля.

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В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +21 до +23 градусов тепла, днём ожидается сильная жара — температура может достигать +35 градусов выше нуля.

Погода во Львове

Во Львовской области 5 августа погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, сообщают в областном гидрометцентре. В целом в регионе ожидается малооблачная погода. Ночью и утром будет сохраняться слабый туман. Ветер будет юго-западным и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Ночью ожидается температура воздуха от +17 до +22 градусов тепла, днём синоптики предупреждают о сильной жаре: столбики термометров будут показывать от +40 до +42 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью будет колебаться от +18 до +20 градусов тепла, днём столбики термометров поднимутся до отметки +40.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 5 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха по области составит:

ночью от +19 до +24 градусов тепла;

днём от +32 до +37 градусов тепла.

В городе Днепр ожидается:

ночью от +21 до +23 градусов тепла;

днём от +33 до +35 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 5 августа синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер будет северного направления и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит от +17 до +22 градусов тепла, днём ожидается от +31 до +36 градусов тепла.

В Харькове столбики термометров ночью будут показывать от +19 до +21 градуса тепла, днём ожидается от +33 до +35 градусов выше нуля.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 5 августа ожидается переменная облачность, без значительных осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +19 до +24 градусов тепла, днём ожидается от +32 до +37 градусов выше нуля. В Одессе температура воздуха ночью составит от +22 до +24 градусов тепла, днем ожидается от +32 до +34.

Температура морской воды составит +23…+24 градуса тепла.

Ранее синоптик Наталья Птуха сообщила, что в Украине будут «тропические» ночи, а от адской жары не спасут даже дожди.

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