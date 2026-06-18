Вслед за жарой на Украину обрушится опасная стихия: какие области она затронет

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В пятницу, 19 июня, в Украине будет теплая погода, хотя в некоторых регионах по-прежнему возможны небольшие летние дожди. В то же время синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности, поэтому отдыхающим следует быть очень осторожными с огнем.

Подробнее — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что большую часть Украины сейчас охватил циклон с северо-востока. Он принес в наши регионы прохладный воздух из северных широт, из-за чего погода стала переменчивой, а местами прошли кратковременные грозовые дожди.

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Однако уже завтра, 19 июня, ожидается солнечный и преимущественно сухой день, а столбики термометров начнут подниматься. Ночью температура составит от +11 до +16 градусов тепла, а днём воздух прогреется до +22…+27 градусов выше нуля.

По данным Украинского гидрометцентра, 19 июня погоду в Украине будет определять область слабо повышенного давления, распространяющаяся из Западной Европы, давление будет несколько расти, лишь на погоду в юго-восточной части страны по-прежнему будет влиять атмосферный фронт.

«На высотах над нашей территорией по-прежнему находится прохладная влажная воздушная масса из северных широт. В таких условиях на большей части территории осадков не ожидается, только на юго-востоке, а днем и в большинстве западных и северных областей местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура будет немного повышаться, более заметно днем», — сообщают синоптики.

В целом по стране ожидается переменная облачность. В юго-восточной части, днём, а также в большинстве западных и северных областей местами пройдут небольшие дожди. На остальной территории Украины будет сухо.

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Ветер будет дуть северо-западный, на юге и юго-востоке страны — северо-восточный, со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла, на побережье морей ожидается до +19. Днем воздух прогреется до +27 градусов тепла.

Погода в Украине / © Укргидрометцентр

Украинцев предупреждают о пожарной опасности

Метеорологи предупреждают, что с 19 по 21 июня чрезвычайная пожарная опасность охватит Сумскую, Николаевскую, Запорожскую области и Крым. Чуть позже, 20 и 21 июня, к этому списку присоединятся также Ровенская, Львовская, Тернопольская, Житомирская, Кировоградская и Одесская области.

В этих регионах из-за сухой и жаркой погоды огонь может вспыхнуть от малейшей искры, поэтому следует быть очень осторожными с кострами.

Украинцев предупреждают о пожарной опасности 19 июня / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 19 июня ожидается переменная облачность. Ночь пройдет без осадков, однако днем местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 м/с.

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Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла, днём воздух прогреется до +22…+27 градусов выше нуля.

В Киеве ночью ожидается от +13 до +15 градусов тепла, днём столбики термометров поднимутся до отметки +25…+27 градусов тепла.

Погода во Львове

19 июня во Львовской области погоду будет определять область повышенного атмосферного давления и влияние атмосферных фронтов с северо-запада.

Синоптики прогнозируют в регионе облачность с прояснениями. Если ночь пройдет без осадков, то утром и днем возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Также ночью и утром будет сохраняться слабый туман.

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Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью по области будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла, днём ожидается от +24 до +29 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью составит от +10 до +12 градусов тепла, днём воздух прогреется до +25…+27 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 19 июня ожидается переменная облачность. Осадков не ожидается.

Ветер будет северо-западный, во второй половине дня — юго-западный, и будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от +12 до +17 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +24…+29 градусов тепла.

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В Одессе температура воздуха ночью составит от +15 до +17 градусов тепла, днём ожидается от +24 до +26 градусов тепла.

Температура морской воды составит от +18 до +19 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 19 июня ожидается переменная облачность. Ночью осадков не ожидается. Днём местами пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами.

Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, днём воздух прогреется до +20…+25 градусов тепла.

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В Харькове температура воздуха ночью составит от +12 до +14 градусов тепла, днём ожидается от +22 до +24 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области 19 июня ожидается облачная погода с кратковременными прояснениями.

Ветер будет северным и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться:

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ночью от +11 до +16 градусов тепла;

днём от +22 до +27 градусов тепла.

В городе Днепр ожидается:

ночью от +13 до +15 градусов тепла;

днём от +23 до +25 градусов тепла.

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