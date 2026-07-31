Вслед за жарой Украину накрывает опасная погода: синоптики предупредили, какие области окажутся под угрозой (карта)

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © pexels.com

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В последний день июля в Украине будет сохраняться сухая и солнечная погода, обусловленная антициклоном.

По данным Украинского гидрометцентра, 31 июля ожидается небольшая облачность без осадков при слабом ветре переменных направлений со скоростью 3–8 м/с. Благодаря теплому воздуху из Западной Европы дневная температура воздуха резко повысится и составит +25…+30°, а на крайнем западе страны столбики термометров поднимутся до +34°, хотя ночи останутся относительно прохладными — в пределах +12…+17.

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Наряду с потеплением синоптики предупреждают о высокой угрозе возникновения лесных пожаров: с 31 июля по 2 августа в большинстве западных и центральных областей, а именно на Волыни, во Львовской области, Прикарпатье, Буковине, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской областях и в Крыму.

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Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в нескольких областях Украины 31 июля / © Укргидрометцентр

В то же время с 1 по 2 августа в Ровенской, Кировоградской и Черниговской областях также будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в нескольких областях Украины 1–2 августа / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается вкрупных украинских городах 31 июля.

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