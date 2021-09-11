Вследствие вражеских обстрелов на Донбассе погиб украинский военный, еще трое ранены

Вследствие вражеских обстрелов на Донбассе погиб украинский военный, еще трое ранены

Враг применил запрещенную минскими договоренностями артиллерию.

В течение минувших суток на Донбассе зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны российских вооруженных формирований. По состоянию на 7:00 утра 11 сентября, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня боевиками. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб. Еще трое бойцов получили осколочные ранения.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Раненым украинским военным оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали. Состояние их здоровья — средней тяжести.

В частности, в районе Новогнатовка враг применил запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм.

Вблизи Золотого-4 боевики вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В пятницу, 10 сентября, было 8 нарушений "тишины" на Донбассе. В районе Попасной оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов и минометов 120 калибра, возле Золотого-4 — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Широкино и Водяного боевики применили гранатометы различных систем. На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

Также на Донбассе зафиксировали два вражеских БПЛА типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинская армия готова освободить оккупированные Донецк и Луганск, если будет приказ. Однако цена такого решения чрезвычайно высока — десятки тысяч погибших.

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