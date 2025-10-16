“ВСП неэффективна”: Решетилова обратилась к Шмыгалю из-за жалоб военных на избиения

Военная омбудсманка Ольга Решетилова / © ТСН.ua

Военная омбудсменка Ольга Решетилова обратилась к Министру обороны Денису Шмыгалю с просьбой провести повторную проверку относительно нарушений прав военнослужащих 425 отдельного штурмового полка «Скала». Такое обращение было инициировано после того, как Военная служба правопорядка не подтвердила многочисленные жалобы бойцов.

Об этом сообщила сама военная омбудсманка Ольга Решетилова в комментарии изданию LIGA.net.

Скандал в 425 полке

Ольга Решетилова подтвердила, что в нее поступали ряд обращений от военнослужащих полка «Скала» по поводу серьезных нарушений их прав. Речь идет о фактах избиения и психологического давления со стороны командования.

«Ко мне поступали жалобы военнослужащих, в частности, по фактам избиения и психологического давления в 425-м полку», — сообщила омбудсманка.

По ее словам, после обработки этих жалоб она сразу сообщила о ситуации в Минобороны, Генеральном штабе ВСУ, Военной службе правопорядка, а также направила заявление в Офис генерального прокурора.

Неэффективность Военной службы правопорядка

Обращение Решетиловой к Министру обороны было фактически повторной попыткой добиться расследования, поскольку первая инстанция оказалась неэффективной.

По запросу журналистов LIGA.net в Военной службе правопорядка ранее ответили, что зарегистрировали 13 жалоб от бойцов «Скалы» о правонарушениях от командования. Однако в ходе проведенных проверок, по данным ВСП, эти факты якобы не подтвердились.

Именно такой ответ вызвал критику со стороны военной омбудсманки.

"Учитывая в этом случае неэффективность Военной службы правопорядка, я обратилась к министру обороны, чтобы проверить факты, поступившие из-за жалоб военных", - заявила Решетилова.

В настоящее время Минобороны ведет проверку. Ожидается, что по ее результатам будут приняты "определенные меры".

Дата публикации 14:40, 16.10.25 Количество просмотров 10 В Украине появился военный омбудсмен!

Напомним, Зеленский подписал указ о назначении Решетиловой первым в истории страны военным омбудсманом. Новая должность создана для защиты прав военнослужащих, резервистов и добровольцев.