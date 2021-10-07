Вспомнил старые обиды: в Одесской области мужчина бросил гранату в односельчан

Вспомнил старые обиды: в Одесской области мужчина бросил гранату в односельчан

Задержанный говорит, что гранату нашел в лесополосе.

50-летнего жителя Дачненской общины обвиняют в покушении на убийство. Он бросил гранату во двор односельчан.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

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По версии следствия, нетрезвый мужчина "вспомнил старые обиды на бывшего мужа своей сожительницы и пришел к нему домой ссориться". Мужчину прогнали и после этого он бросил во двор гранату РГД-5.

Взрывное устройство сдетонировало. Специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Одесской области изъяли гранату и передали ее на проведение экспертизы.

Подозреваемый сообщил полиции, что гранату нашел в лесополосе несколько месяцев назад и забрал для самозащиты.

Действия мужчины квалифицировали по ч. 2 ст. 15 ч.2 п.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 6 августа в Николаеве на частный двор бросили гранату. К счастью, никто не пострадал.

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