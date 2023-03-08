Вспомнила старые обиды: в Одесской области мужчина зарезал жену и лег спать

В селе Казацкое Балтской территориальной громады между супругами произошла ссора, закончившаяся убийством.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

"После совместного употребления алкогольных напитков, когда супружеская пара легла отдыхать, жена вспомнила мужу старые образы, связанные с изменой, а он ударил ее за это кухонным ножом в живот и лег спать. Проснувшись, злоумышленник обнаружил на кровати пострадавшую без признаков жизни, и попросил соседей вызвать полицейских, которым рассказал об обстоятельствах семейной ссоры", — говорится в сообщении ведомства.

На основании собранных доказательств следователи выдвинули обвинению в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и направили обвинительный акт в суд.

Рассмотрев материалы производства, исследовав доказательства, суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы.

Напомним, в Хмельницкой области отец зарезал младшего сына, а старший чудом спасся.

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