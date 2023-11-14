"Вспомните предыдущие 30 лет": Кулеба указал на коварство России в вопросе переговоров

Впрочем, употреблять слово "Россия" и "переговоры" в одном предложении – совершенно неуместно. Следует упомянуть предыдущие 30 лет, чтобы в этом убедиться.

Об этом на своей странице в X (Twitter) написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

1. Будапештский меморандум 1994 года

Как напомнил министр, Россия согласилась на такие вещи: "уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины" и "воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины". РФ же ворвалась в Крым в 2014 году, нарушив договор.

2. Российско-украинский договор о дружбе 1997 года

В этот раз РФ согласилась "уважать территориальную целостность Украины" и "подтвердила незыблемость границ" между двумя странами. Государство-агрессор нарушило договоренности в 2014 году.

3. Стамбульский саммит ОБСЕ в 1999 году

И опять-таки Россия обязалась вывести свои войска из Приднестровья Молдовы и Грузии до конца 2002 года. Как видим, этого так и не вышло.

4. Соглашение о прекращении огня между РФ и Грузией в 2008 году

Речь шла о том, что русские войска должны отойти на линию до начала боевых действий. Такого никогда не было.

5. Иловайский "зеленый коридор" в августе 2014 года и другие "гуманитарные" коридоры смерти.

Агрессор дал обещание дать возможность украинским войскам выйти из окруженного Иловайска на востоке Украины. Мы хорошо помним, что она открыла огонь, унеся жизни 366 украинских военных. Подобные атаки на гуманитарные коридоры неоднократно повторялись в Сирии.

6. "Минские" договоренности 2014 и 2015 годов

В 2014-2015 годах РФ также не сдержала слова: было 200 раундов переговоров и 20 попыток добиться прекращения огня. Российская сторона все немедленно нарушала. Более того, 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

7. Черноморская зерновая инициатива 2022 года

Вернемся в прошлый год и вспомним, как Россия пообещала "предоставить максимальные гарантии безопасной и защищенной среды для всех судов, участвующих в этой инициативе". Впоследствии страна месяцами препятствовала реализации инициативы. Финальный шаг – выход из нее в одностороннем порядке.



И в этом перечне приведены только те соглашения, отметил Кулеба, которые с РФ заключали по решению конкретных проблем и конфликтов. О почти 400 международных договорах, которые также затронуты, даже не говорится. По словам министра, единственный вывод, который можно сделать, это о том, что совершенно нецелесообразно всерьез употреблять слова "Россия" и "переговоры" в одной фразе.

"Путин – обычный лжец, который пообещал международным лидерам не нападать на Украину за несколько дней до своего вторжения в феврале 2022 года. Российская тактика оставалась последовательной в своих многочисленных войнах на протяжении последних трех десятилетий: убивай, хватай, лги и отрицай. Почему кто-то искренне верит, что Россия в 2023 году чем-то отличается от России 1994, 1997, 1999, 2008, 2014, 2015 и 2022 годов?", – риторически подытожил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Ранее The Washington Post написали о том, что Украина может столкнуться с реальностью, в которой ей придется вести переговоры с Россией.

Читайте также: