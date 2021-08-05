Вспышка "Дельты" может быть в ближайшие недели: в Раде назвали области, которые в зоне риска

Вспышка "Дельты" может быть в ближайшие недели: в Раде назвали области, которые в зоне риска

Причиной потенциальной новой вспышки является распространение штамма "Дельта".

В Украине постепенно ухудшается эпидемиологическая ситуация с коронавирусом и вспышка болезни может случиться в течение двух недель. В зоне риска Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская и Хмельницкая области.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в Facebook.

По его словам, сейчас в Украине количество больных и госпитализированных на относительно невысоком уровне. Но динамика распространения вируса стремительно растет. Вспышка COVID-19, по данным специалистов, может произойти в конце августа — начале сентября.

"Главная причина вспышки — распространение штамма "Дельта". В Украине уже подтверждено около 150 случаев. Последнее исследование, проведенное в Китае, доказывает: концентрация вируса в крови инфицированного человека в случае штамма "Дельта" в тысячу раз больше, чем китайским штаммом. Поэтому у больного значительно больше вероятность инфицировать других людей", — отметил Радуцкий.

Он напомнил, что "Дельта" имеет другие симптомы — лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк, также фиксируют случаи нарушения слуха, желудочно-кишечные проблемы и образования сгустков крови, что приводит к гибели тканей и образованию гангрен. Снизить тяжесть течения и смерть может вакцинация от коронавируса.

"Вероятность тяжелого течения болезни в случае заражения штаммом "Дельта" значительно выше для невакцинированных. После прививки человек переносит болезнь или бессимптомно, или в легкой форме", — отметил Михаил Радуцкий.

Кроме того, чиновник написал, что Минздрав делает все возможное для того, чтобы увеличивать темпы прививки, но максимум усилий должна прикладывать и власть на местах. По его словам, "от настойчивости и системности работы местной власти зависит, сможем ли мы обогнать пандемию, или она обгонит нас".

Напомним, в Тернопольской области медики подтвердили 52 случая заражения "Дельта" -штамом коронавируса. Также зафиксировали первый случай заражения индийским штаммом коронавируса "Дельта" в Кременчугском районе Полтавской области.

Кроме того, обнаружили "Дельту" и в Черновцах.

В свою очередь, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что в Украине официально зафиксировали уже 147 случаев коронавируса штамма "Дельта".

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