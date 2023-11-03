Вспышка гепатита А на Виннитчине: есть ли угроза для других регионов

Регион находится в состоянии чрезвычайной ситуации, и это будет продолжаться, пока будут фиксировать новых больных.

Количество больных вирусным гепатитом А в Винницкой области возросло до 268, в больнице остаются 92 пациента. Самая большая проблема этой вспышки – до сих пор не найден источник инфицирования. В целом гепатит А является классической детской кишечной инфекцией, однако ее развитие в Винницкой области – нетипичное.

Есть ли угроза другим областям, рассказала корреспондентка ТСН Ирина Маркевич.

До последнего кажется, что это простуда

Пациентка Светлана Панкова уже неделю на больничной койке. Слабость такова, что женщина не может подняться на ноги. Все начиналось как простуда: температура, головная боль, а затем добавились признаки отравления.

"Я не могла выйти из дома, мне и чай, и еда – все возвращалось, поэтому я решала идти к врачу", – рассказала женщина.

Анализ показал – это гепатит. Светлана одна из двух сотен пациентов в Винницкой области, у которых лабораторно подтвержден гепатит А.

В Винницкой области объявлена чрезвычайная ситуация, потому что зафиксированные случаи – это только вершина айсберга. В поле зрения врачей попадают пациенты, нуждающиеся в помощи, остальные переносят болезнь на ногах. Легкие формы могут быть упущены и их реально может быть гораздо больше. Коварство гепатита А заключается в длительном инкубационном периоде. Человек уже заразен, но еще не знает о том, что болен. Да, от 7 до 40 дней человек может выделять вирус в окружающую среду, но не знать об этом.

И даже когда гепатит А начинает проявляться симптомами, они сначала похожи на грипп:

высокая температура, слабость, головные боли;

позже может присоединяться диарея и тошнота;

и только впоследствии появляется желтуха.

Другой пациент, которого зовут Владимир, обратился к врачу только когда пожелтели глаза. Сначала он думал, что это простуда, тогда грешил на перехвативший на улице гамбургер, а когда пожелтел – не на шутку испугался.

Врачи акцентируют внимание: когда белки глаз меняют цвет, это значит, что печень не может справиться со своей функцией. Обычно у пациентов увеличивается печень или изменяет свою структуру.

В стационаре Винницы только один пациент находится в тяжелом состоянии, остальные имеют среднее течение. Инфекционист Александр Дуда говорит, что гепатит А несет большую угрозу для людей постарше, имеющих хронические заболевания.

"Больше всего мы боимся печеночной недостаточности, которая напрямую связана именно с гепатитом. Это говорит о том, что уже раньше была поражена печень, и ее ткань не справляется с той нагрузкой, которая есть", – отмечает он.

Главное – найти источник

Чтобы обуздать вспышку гепатита А, в Виннице нужно знать источник инфекции. Тогда вспышка пойдет на убыль. Пока всех больных объединяет только регион проживания, больше никаких поводов. Сами пациенты не понимают, где они могли инфицироваться.

"Вообще без понятия. Плюс я даже не в Виннице была, а в деревне", – говорит пациентка.

Многие пациенты рассказывали, что они были причастны к пищевым продуктам с рынка.

Известно, что гепатит А к человеку попадает двумя путями: через пищу или воду. Источник инфекции до сих пор не найден, хотя уже исследовано 30 проб воды из центрального водопровода и 50 проб воды из разных водоматов по городу. Есть несколько версий, где может локализоваться инфекция – это та же вода, овощи, мясо молоко из рынков и стихийных точек продаж. Учитывая длительный инкубационный период (от 7 до 40 дней), к сожалению, установить первоначальный источник инфицирования достаточно затруднительно. То есть, первые заражения могли произойти уже в конце августа, и только в начале октября стали фиксировать больных.

Пока эпидемиологическое расследование зашло в тупик, в Виннице начались уже бытовые заражения в семьях. Есть 12 семейных случаев, когда родители заразили детей, хотя это классическая детская кишечная инфекция. В Винницкой области из более 260 пациентов только 36 детей, и это абсолютно не типичная картина для вспышки.

Вирус не передается от человека к человеку, однако плохо помытая посуда после больного, не помытые руки, загрязненные поверхности в квартире – все это опасность для членов семьи, поэтому заболевают целыми семьями.

Гепатит А уже расползается за границы Винницы. Случаи зафиксированы в 5 ближайших городках в областной центр. Статистика заболеваний свидетельствует, что источник инфицирования продолжает существовать.

Может ли вспышка распространиться по всей стране

Сейчас риск распространения вспышки по всей стране минимальный. Однако к единичным случаям в других областях теперь приковано большое внимание. Врачам Ивано-Франковска пришлось опровергать вспышку гепатита, потому что в течение октября здесь подтверждены 12 случаев. Однако они не имеют общей эпидемиологической связи, поэтому вспышкой их называть нельзя. Также зафиксировали 11 госпитализированных в Закарпатье. Их тоже называют сезонными и не связанными между собой.

Гепатит А – типичная кишечная инфекция для Украины. Глобальных вспышек по всей территории страны не было и локальные фиксируют во время наводнений или аварий на водопроводах. Самая масштабная вспышка гепатита А произошла в 2003 году. Тогда из-за попадания канализационных стоков в водопроводную сеть в Суходольске на Луганщине за месяц заболело 700 человек. В городе объявляли чрезвычайное положение.

Сейчас в Виннице, чтобы обуздать инфекцию, каждый час возделывают общественный транспорт, в школах ввели карантин, а на рынках запретили продавать домашние продукты. Также развернута вакцинация в группах риска и прививки медицинского персонала. Специалисты утверждают, что 2000 доз для взрослых и 1000 для детей – вполне достаточно. Но защититься от инфекции может каждый придерживаясь элементарной гигиены: кипятить воду, мыть овощи фрукты, которые покупаются, мыть руки.

Ранее в Минздраве опровергли фейк о введении карантина через гепатит А, активно распространяемый в соцсетях.

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