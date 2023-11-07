Вспышка гепатита А в Украине: что нужно знать об опасной болезни

Уже в 5 областях Украины зафиксирована вспышка гепатита А.
В Украине обнаружили вспышку гепатита А в Винницкой области. Случаи вируса также были зафиксированы в Тернопольской, Франковской, Закарпатской и Днепропетровской областях. Рассказываем, что нужно знать об опасной болезни.
Об этом говорится в материале РБК-Украина.
После перенесенного гепатита А иммунитет защищен от других вирусных гепатитов.
Иммунитет от гепатита A можно получить двумя способами:
- после вакцинации
- после перенесенного заболевания.
Гепатит – это болезнь наркоманов и проституток
Гепатит переносится фекально-оральным путем, поэтому инфицироваться может любой желающий.
Профилактикой от болезни есть выбор качественных и свежих продуктов, тщательное мытье рук после посещения общественных мест, туалеты, перед едой и т.д., употребление чистой воды и вакцинация.
Гепатит неизлечим
Гепатит А излечим, после того, как человек переболеет, получает пожизненный иммунитет.
Самыми распространенными "колокольчиками" являются:
- тошнота
- повышенная температура
- слабость
- отсутствие аппетита
- диарея
- рвота
- неприятные ощущения в животе
- потемнение мочи
- желтуха (пожелтение кожи и белков глаз)
Отсутствие прививки
Вакцинация от гепатита А необходима каждые 10 лет. В то же время. если вы переболели гепатитом, то, скорее всего, ваш организм уже выработал иммунитет к этому заболеванию.
Лечение народными методами
В Сети обнаруживается немало способ лечения гепатитов. Впрочем, медики предостерегают от такого способа.
"Не нужно прибегать к народным методам лечения вирусного гепатита А, поскольку в большинстве случаев человек не нуждается в никаком медикаментозном лечении. Поражается прежде всего печень, поэтому использование народных методов лечения, которые могут метаболизироваться в печени, потенциально может привести к ухудшению общего состояния человека", – говорится в сообщении.
Вспышка гепатита А: что известно
В Винницкой области зафиксировали вспышку вирусного гепатита А, в остальных областях — единичные случаи, не имеющие общей эпидемиологической связи.
В Днепропетровской области зарегистрировано уже 32 случая заболеваемости вирусным гепатитом А.
Введут ли в Украине карантин из-за вспышки гепатита А: ответ Минздрава