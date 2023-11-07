Вспышка гепатита А в Украине: что нужно знать об опасной болезни

Уже в 5 областях Украины зафиксирована вспышка гепатита А.

В Украине обнаружили вспышку гепатита А в Винницкой области. Случаи вируса также были зафиксированы в Тернопольской, Франковской, Закарпатской и Днепропетровской областях. Рассказываем, что нужно знать об опасной болезни.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

После перенесенного гепатита А иммунитет защищен от других вирусных гепатитов.

Иммунитет от гепатита A можно получить двумя способами:

после вакцинации

после перенесенного заболевания.

Гепатит – это болезнь наркоманов и проституток

Гепатит переносится фекально-оральным путем, поэтому инфицироваться может любой желающий.

Также читайте В Израиле ответили, кто будет контролировать Сектор Газа по окончании боев

Профилактикой от болезни есть выбор качественных и свежих продуктов, тщательное мытье рук после посещения общественных мест, туалеты, перед едой и т.д., употребление чистой воды и вакцинация.

Гепатит неизлечим

Гепатит А излечим, после того, как человек переболеет, получает пожизненный иммунитет.

Самыми распространенными "колокольчиками" являются:

тошнота

повышенная температура

слабость

отсутствие аппетита

диарея

рвота

неприятные ощущения в животе

потемнение мочи

желтуха (пожелтение кожи и белков глаз)

Отсутствие прививки

Вакцинация от гепатита А необходима каждые 10 лет. В то же время. если вы переболели гепатитом, то, скорее всего, ваш организм уже выработал иммунитет к этому заболеванию.

Лечение народными методами

В Сети обнаруживается немало способ лечения гепатитов. Впрочем, медики предостерегают от такого способа.

"Не нужно прибегать к народным методам лечения вирусного гепатита А, поскольку в большинстве случаев человек не нуждается в никаком медикаментозном лечении. Поражается прежде всего печень, поэтому использование народных методов лечения, которые могут метаболизироваться в печени, потенциально может привести к ухудшению общего состояния человека", – говорится в сообщении.

Вспышка гепатита А: что известно

В Винницкой области зафиксировали вспышку вирусного гепатита А, в остальных областях — единичные случаи, не имеющие общей эпидемиологической связи.

В Днепропетровской области зарегистрировано уже 32 случая заболеваемости вирусным гепатитом А.

Введут ли в Украине карантин из-за вспышки гепатита А: ответ Минздрава

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.