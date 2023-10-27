Вспышка гепатита А в Виннице: школьников переведут на дистанционку

В Виннице с понедельника, 30 октября, все школы будут переведены на дистанционное обучение. Причина – вспышка гепатита А в регионе.

Об этом сообщили в пресс-службе Винницкого городского совета.

Решение о дистанционном обучении в школах было принято в целях безопасности детей. Кроме того, это связано с стремительным ростом количества заболевших гепатитом А. Между тем детские садики продолжат свою работу.

"Итак, на ближайший период инициировали онлайн обучение, ведь здоровье и безопасность виннитчан - важны. Будем дальше следить за ситуацией", - пояснила директор департамента образования городского совета Оксана Яценко.

По последним официальным данным от Центра контроля и профилактики болезней Винницкой области, было госпитализировано 135 пациентов. Среди этих случаев госпитализаций пациентов лабораторно было подтверждено 122 случая гепатита А.

Как сообщалось, в Винницкой области растет количество больных гепатитом А. Уже известно о 135 случаях госпитализаций пациентов. Среди них лабораторно было подтверждено 122 случая гепатита А.

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