Вспышка гепатита А в Винницкой области: фиксируют ли медики снижение заболеваемости

В больницах Винницкой области находится 32 человека, имеющих гепатит А. Среди заболевших есть девять детей. Течение болезни у большинства пациентов среднетяжелое. Один мужчина, болеющий около месяца, – в реанимации.

Об этом сообщила "Общественному" заместитель директора профильного департамента области Татьяна Бондаренко.

По ее словам, каждый день продолжают регистрировать новые случаи заболевания.

"Мы не можем сказать, что гепатит А идет на убыль, потому что количество новых больных за последнюю неделю достигает от двух до четырех случаев в день. Такая ситуация уже вторую неделю подряд. Поэтому это стабилизация ситуации. К сожалению, снижение заболеваемости еще не фиксируем", — рассказала чиновница

Сейчас в области зарегистрировано 27 семейных очагов — когда в семье гепатитом А заболел более одного человека. Чтобы предотвратить дальнейшее инфицирование, продолжается вакцинация. В Винницкой области также прививают медработников. Вакцину получили около 670 человек.

"У нас есть вакцина, прежде всего, для вакцинации детей, поскольку продолжаются регистрироваться случаи гепатита А среди детского населения", — говорит Бондаренко.

По состоянию на 21 ноября в Винницкой области подтверждено 283 случая инфицирования вирусным гепатитом А.

Напомним, в Виннице первый случай гепатита А был зафиксирован 16 октября. На днях в Минздраве назвали возможную причину вспышки болезни в регионе. Вероятно, причина в воде.

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