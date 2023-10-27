Вспышка гепатита А в Винницкой области: количество больных растет

В больницах Винницкой области фиксируют рост госпитализаций пациентов с гепатитом А. Речь идет о 135 случаях.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководительница отдела эпиднадзора Центра общественного здоровья Оксана Кошалко.

"По последним официальным данным, которые мы получили от Центра контроля и профилактики болезней Винницкой области, у нас госпитализированы 135 пациентов", — сообщила она.

Среди этих случаев госпитализаций пациентов лабораторно было подтверждено 122 случая гепатита А.

Тем временем главная инфекционистка Винницкой области Лариса Мороз рассказала "Общественному", что в регион доставят две тысячи доз вакцин для контактных лиц. По ее словам, очаг инфекции еще невозможно обнаружить. Кроме того, будет увеличиваться количество лиц с гепатитом А, потому что будут болеть контактные.

"Ситуация контролируемая. Сейчас необходимо выявлять контактных лиц, контролировать их, обследовать. Будет немного увеличиваться количество, но мы все локализуем", — подчеркнула она.

Напомним, на днях стало известно, что в Виннице вспышка опасного заболевания — гепатита А. Сначала в Минздраве информировали о 60 людях, которых госпитализировали в медучреждение с подтвержденным диагнозом госпитализировали. Среди них было 14 детей.

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