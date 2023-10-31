Вспышка гепатита А: в Винницкой области объявили чрезвычайную ситуацию

Сейчас в больницах Винницкой области остаются 144 пациента с гепатитом А.

В Минздраве Украины заявили, что вспышка гепатита А в Винницкой области определена как чрезвычайная ситуация на уровне области, и там усиливаются противоэпидемические меры.

Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения 31 октября.

По результатам внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вспышка гепатита А в Винницкой области определена как чрезвычайная ситуация природного характера областного уровня.

Поэтому в регионе усилены противоэпидемические меры: в частности

временно ограничили продажу товаров домашнего производства на рынках;

на предприятиях проводят дополнительные проверки (речь идет о предприятиях, работа которых связана с обслуживанием населения, продуктами питания и другими эпидемически опасными сферами).

"Эпидемическая статистика показывает, что источник инфицирования до сих пор продолжает существовать. Причинами вспышки гепатита А могут быть пищевые продукты или питьевая вода. На этих факторах сейчас сфокусирована работа врачей-эпидемиологов, расследующих вспышку", – заявил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его данным, сейчас в больницах Винницкой области остаются 144 пациента. Из медучреждений уже было выписано 32 взрослых и 10 детей.

Какие меры принимают в Винницкой области из-за вспышки гепатита А

В Винницкой области усилен контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта, временный запрет наложен на ярмарки и массовые мероприятия по продаже продукции домашнего производства. Органы местной власти ужесточают контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований и противоэпидемических правил на рынках Винницы и области.

В Виннице продолжается дистанционное обучение: речь идет о школах, спортивных и художественных кружках.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Вспышка гепатита А в Виннице! Детей уже перевели на дистанционное обучение

Врачи-эпидемиологи Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней и группы оперативного реагирования Центра общественного здоровья обследуют работников эпидемически опасных сфер. Речь идет о рынках и предприятиях по изготовлению продуктов массового потребления, молочной продукции, объектах централизованного водоснабжения и предприятиях, которые обеспечивают продажу питьевой воды, ее развозку по городу.

В Минздраве сообщили, что на основании проведенных эпидрасследований определены по меньшей мере четыре возможных фактора, указывающих на источник инфекции. Сейчас каждый из факторов прорабатывается параллельными командами с широким лабораторным контролем.

Вакцинация против гепатита А в Винницкой области

В Винницкой области идет вакцинация медиков, врачей скорой помощи и специалистов общественного здоровья, задействованных в ликвидации вспышки гепатита А.

Мобильные бригады начали прививки близкого окружения больных гепатитом А, в том числе семей, проживающих совместно, или близких, с кем контактировали пациенты перед заболеванием.

Для вакцинации детей в область поступило 1100 доз вакцины для профилактики вирусного гепатита А (ВГА) и формирования резерва, вакцинации в закрытых коллективах.

Напомним, вспышку гепатита А сначала зафиксировали в Виннице во второй половине октября. Количество больных возросло от 20 до 144 человек (речь идет о госпитализированных). Затем инфекцию начали фиксировать в громадах Винницкой области.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Источник заражения все еще неизвестен! Количество инфицированных растет! Гепатит А вкладывает винничан в больницу

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