Вспышка гепатита в Виннице: Кузин рассказал детали и посоветовал, как уберечься от вируса

В Виннице зафиксировали вспышку "Гепатита А". Медики пока не установили источник распространения болезни.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Это действительно вспышка вирусного “Гепатита А”. Мы видим постепенный рост числа заболевших. Сейчас проводится медицинское расследование, опрашиваются все, кто имеет симптомы и был госпитализирован. Посещение массовых мероприятий или употребление одинаковых продуктов — такие факты не установлены. Исследуются пробы из окружающей среды и питьевой воды", – рассказал Игорь Кузин.

Он также рекомендовал гражданам пройти базовую профилактику "Гепатита А". Учитывая, что этот тип вируса в большинстве своем распространяется через питьевую воду или загрязненные продукты. Сам же этот вирус быстро передается от одного человека другому.

“Рекомендуется для употребления использовать бутилированную воду, или если используется обычная вода, то ее кипятить. Любые продукты питания перед приготовлением должны быть помыты”, — подчеркнул санитарный врач.

Какие симптомы у "Гепатита А"

Расстройства стула.

Пожелтение склер.

Повышение температуры тела.

При любых нарушениях следует обращаться к своему семейному врачу.

Напомним, что в настоящее время более 20 человек в Виннице находятся в городской инфекционной больнице, еще шестеро больных – дети. Врачи говорят, что такое количество больных у них впервые за последние 10 лет и прогнозируют, что это еще не конец.

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