Вспышка гепатита зафиксирована в еще одном регионе Украины

В Ивано-Франковске находятся в больнице семь человек с гепатитом A.

Семь жителей Ивано-Франковска попали в областную клиническую инфекционную больницу из-за вспышки гепатита.

Об этом сообщила заместитель генерального директора медучреждения Наталья Демина в комментарии "Суспільне".

По состоянию на 1 ноября с гепатитом A госпитализированы четыре взрослых и трое детей.

"Дети — в возрасте шести-семи лет. Есть такие, что в 5-6 классах. Все пациенты из Ивано-Франковска. Их состояние — средней тяжести. Тяжелых нет. Есть больные, которых госпитализировали 31 октября и 1 ноября", — сообщила медик .

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По словам заместителя генерального директора Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Татьяны Джус, по сравнению с 2022 годом в области наблюдается рост заболеваемости. Она обратила внимание, что гепатит A имеет цикличность в пять-семь лет, а последние вспышки этой болезни в Ивано-Франковской области регистрировались в 2017-2018 годах.

Татьяна Джус отметила, что вирусный гепатит – это сезонная болезнь. Зафиксированные в Ивано-Франковской области случаи гепатита A начали регистрировать в начале 2023 года в зимне-весенний период и в первые два месяца осени.

"В среднем инкубационный период гепатита A длится до 28 дней. Но он может занять и три месяца — зависит от заразности пациента", — сообщила она.

Медик подчеркнула, что в Ивано-Франковской области есть условия к распространению этой инфекции.

"Это потому, что в целом в нашей области интенсивность эпидемиологического процесса в среднем выше, чем по Украине", — объясняет Татьяна Джус.

Напомним, из-за вспышки гепатита А в Винницкой области объявили чрезвычайную ситуацию. Там усиливаются противоэпидемические меры. Ведь эпидемическая статистика показывает, что источник инфицирования продолжает существовать.

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